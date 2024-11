Magyar Bajnok Albert Balázs és madarai! A Cecén élő, komoly sikereket is magáénak tudható tenyésztő is indult a versenyen, ahol többek között 18 egyedi madarat, törpepapagájt nevezett a megmérettetésre!

A Magyar Bajnok Albert Balázs és párja Kacz Dzsenifer, aki a versenyeken is társa a sikeres tenyésztőnek.

Fotó: Albert Balázs

Gratulálok a Magyar Bajnok címhez! Viszont eredményen túl, sok mást is adni képes egy ilyen alkalom a résztvevőknek, jól gondolom?

– Igen, ez így van. Nagy örömmel tölt el, hogy ismét szép eredménnyel zártak madaraim a kiállításon! De minden hasonló alkalom esetében, kimondottan fontos a hazai és nemzetközi kapcsolatépítés is. Sikerült szerezni új barátokat új kapcsolatokat ami nagyon fontos a jövőnkre nézve klub szempontjából és szakmai fejlődés miatt is.

Elmondanád néhány szóban, hogyan zajlott a verseny?

– Csütörtök este kerültek be madarak a kiállítási ketrecbe. Pénteken reggel pedig kezdődőt a madarak bírálata. Cseh országból érkezett egy szakavatott bíró, és ő zsűrizte madarakat. Zsűrizés után egy tolmács segítségével sikerült beszélnem vele, és elmondhatom, sok szakmai segítséget kaptam tőle! Szombaton pedig kiderültek az eredmények is. Mivel vadszínű kategóriába kollekciót is indítottam izgatottan vártam az eredményt, és végül első helyen végeztünk. Illetve egyéni vadszínű kategóriában pedig sikerült elhoznom az első három helyet.

A sikeres madarak egyike

Fotó: Albert Balázs

Ha jól tudom a kedvenc madarad is indult a versenyen?

– Igen, ő egy narancs opalin palid, ami egyben kedvenc madaram is, és már eddig is több helyen bizonyította, hogy dobogós helyre méltó. Ezen a versenyen is hozta a szokásos formát, és a legnagyobb örömömre első helyen zárt, így magyar bajnok lett a versenyen. Nagyon nagy öröm számomra, hogy ennyire jól sikerült ez a verseny, és persze különösen nagy élmény volt az alkalom, mivel egy kimondottan látványos, gyönyörű szép kiállításon vehetem részt a madaraimmal.