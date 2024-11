Mint ismert, az M1-es Győrig tartó szakaszán mindkét irányban három forgalmi sávot építenek ki, valamint egy megnyitható teljes értékű leállósávot. Győr és Hegyeshalom között pedig marad a 2x2 sáv, de itt is lesz pluszban egy teljes értékű, nyitható üzemi sáv. Ahogy arról a kisalfold.hu is beszámolt, széleskörű autópálya felújítás részeként, az M1-es több szakaszán is megújult a burkolat az elmúlt időszakban. Németh Tamás a MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. vezérigazgatója, a Magyar Építőknek adott interjújában elmondta, az M1-esen olyan munkálatokat is el kellett végezni, amelyeket nem láttak előre, mivel az előzetes vizsgálatok alapján feltételezték, hogy a pálya kibírja a bővítésig.

Budapesttől Győrig 3+1 sávra bővítik az M1-est.

Fotó: MW/Archívum

M1: Az előzetes munkák megkezdődtek

Többek között sor kerül a zöld munkálatok, bozótosok, cserjések kivágására, illetve a védett növények áttelepítésére, amelyre a vegetációs időszak miatt most van lehetőség. Németh Tamás vezérigazgató az interjúban hozzátette, a középső elválasztó sövényt is felszámolják, mivel fenntartása jelentős időt és energiát igényel, emellett a forgalmat is lassítják a munkálatok, az állatok számára pedig ökológiai csapdát jelentenek. Mindemellett sor került a közművek feltérképezésére, hiszen ellenőrizni kell, hogy a közművek ott futnak e, ahol a nyilvántartásban szerepelnek, valamint régészeti feltárások és róbacölöpözés is lesz.

Concó pihenőig 2029 augusztus 31-ig kell végeznünk, de a Bicskéig tartó szakaszt egy évvel korábban, 2028 augusztus 31.-én kell befejeznünk

- írta a kisalföld.hu megkeresésére a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kommunikációs igazgatója.

Forgalomkorlátozások az M1-en

Azt is hozzátették, hogy a munkálatok ideje alatt is biztosítják a 2x2 sávon közlekedést a gépjárműveknek, ugyanakkor a sofőrök türelmét is kérik, mivel szinte minden hidat és felüljárót át kell építeni, hogy a kiszélesített pálya elférjen. Ez rengeteg munkával jár, mivel a Budapesthez közeli részeken átlagosan 2 híd és felüljáró van kilométerenként az M1-esen.