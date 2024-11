A jó hírt Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, Molnár Krisztián vármegyei elnök és Bechtold Tamás polgármester jelentették be csütörtökön délután a beruházásra váró Petőfi utcában, amelyen a FEOL is részt vett.

A Petőfi Sándor utca táblája is némileg megkopott, már nem kell sokat várni a megújulásra az itt élőknek és a Love-szoborhoz igyekvőknek.

Fotó: Guj Letícia

– 2010 óta viszonylag sokszor hallottam az itt lakóktól, hogy ez az utca áldatlan állapotban van és ráférne már a teljes felújítás. Örömmel jelenthetem, hogy megérte a várakozás, hiszen a korábban megújult külterületi útfelújításhoz, hamarosan egy szép, új belterületi fejlesztés is csatlakozni fog. Mintegy 236 milliós pályázatot nyertünk, amelynek köszönhetően a Petőfi utca teljes, 874 méteres hosszában új burkolatot kap, valamint járda is épül a biztonságos közlekedés érdekében. Mindezeken felül a tervek szerint a régi, mederlappal burkolt vízelvezető árok helyére új, előregyártott elemekből készült vízelvezető árok is kerül – mondta örömmel a faluvezető, aki bízik benne, hogy ez egy nagyon jól kivitelezett projekt lesz és rengeteg dicséretet kap majd a beruházás a Petőfi utcai lakóktól.

A tervek szerint tavasszal indulhat a kivitelezés mintegy 900 méteren, járdát is kap a település utcája.

Fotó: Guj Letícia

Az elmondottakhoz Tessely Zoltán, a térség országgyűlési képviselője kiemelte, hogy a Pannónia Szívébe a TOP Plusz pályázatokból több mint 2,1 milliárd forint érkezett, ami 13 győztes pályázatot jelent, a váli pedig dobogós, azaz a harmadik legnagyobb pénzeszközt nyerte el ebben a kiírásban, amely az előkészítők munkáját dicséri. Hangsúlyozta azt is, hogy mindazokon túl, hogy a fejlesztés örömet jelent az itt élőknek, turisztikai jelentősége is van, hiszen ez az út vezet Vál egyik turisztikai érdekességéhez, a Szerelem-szoborhoz is.

– Régi, jogos lakossági igény volt a Petőfi utca rekonstrukciója, amelynek az előkészítésében nem csak mint pályázó, hanem mint vármegyei közgyűlési képviselő is kivette a részét Bechtold Tamás polgármester úr. Talán ennek is volt köszönhető, hogy Vál ilyen szép forrást tudott nyerni. Gratulálok hozzá! – mondta a vármegyei elnök. Molnár Krisztián emlékeztetett, hogy a település az előző kiírásban is szépen szerepelt. Megemlítette a megvalósult fotovoltaikus fűtési rendszert, a biomasszát, illetve a Damjanich utcához kapcsolódó vízelvezető-hálózat fejlesztését is.