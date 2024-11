A 2019 óta élő hagyomány ismét folytatódott Martonvásáron. A Brunszvik–Beethoven Kulturális Központ 300 fős színházterme több millió építőkockákból felépült közlekedési eszközöktől volt népes, az 1930-as évektől – gőzmozdonytól kezdve – egészen a jelenkor vívmányaiig robogtak a szerelvények. A Magyar L-es Vasút Klub építői gonddal rendezték be a terepasztalokon futó legóvasútakat, állomásokat, az épületekkel körbevett legóváros tereit. Mint megtudtuk, mintegy 15-16 órát dolgoztak a metropoliszon, melynek meglett az eredménye: igazi legókaland várt a vendégekre.

Legókaland: számtalan érdekesség várta a kiérkező családokat. Közel kétezren látogattak el Martonvásárra.

Fotó: a szervezők

Sikeres rendezvény: legókaland a javából!

Dolinka Zsolt szervező elmesélte, hogy még őket is meglepte a kétnapos rendezvény sikere, hiszen közel kétezren gondolták úgy, hogy részt vesznek az eseményen, amelyet Horváth Bálint, Martonvásár polgármestere nyitott meg. Hozzátette, hogy a gyerekek nem csak nézhették, de vezethették is a makett vonatokat, sőt, saját maguk által épített legócsodáikkal is versenybe szállhattak legó címért. Érdekesség, hogy a közönségszavazáson csak a gyerekek szavazhattak, ők dönthették el az általuk legjobbnak és legtetszetősebbnek vélt legókat. Az első díjat a legó-city kapta (Czigányik Antal) 1310 szavazattal, míg a második legnépszerűbb a Star Wars űrhajója lett Fehér Vendel jóvoltából (625 szavazat), a dobogó legalsó fokáról pedig mindösszesen néhány szavazat döntött. Végül Bartha Attila Ninjago (japán harcosok) közönség című alkotása lett a harmadik (569 szavazat), Pintér Benedek csodajárgánya, az úgynevezett Porsche Technic (519 szavazat) pedig az igen előkelő negyedik helyet érdemelte ki a rangsorban.

A gyerekek legóból épült alkotásai is versenyeztek. A képen a második helyezett Star Wars űrhajó látható.

Fotó: a szervezők

Dolinka Zsolt beszélgetésünk végén hozzátette, hogy a rendezvény megkoronázása az volt, amikor estéhez közeledve a színházterem fényei kialudtak és a vasúti szerelvények lámpái vették át az uralmat és így közlekedtek a helyszínen. „Szemet gyönyörködtető látvány volt" – fűzte hozzá a szervező, aki megígérte, jövőre jön a folytatás, az újabb Magyar L-es Vasút Klub modellvasút-kiállítás!