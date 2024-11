Együtt könnyebb

Vannak azonban olyanok is, akik kifejezetten odafigyelnek lakókörnyezetükre, s önként ragadnak seprűt és lapátot. Mások pedig ezt néha értetlenkedve nézik, mondván, mindez a városgondnokság dolga volna. Csakhogy a saját portánk rendbetétele nem a városgondnokság feladata. Ennek ellenére a fórumon egy hölgy ötletéhez sokan csatlakoztak, s a városvezetés is üdvözölte az ötletet, miszerint a lakóközösségek önként is összeállhatnak, és kis csapatként takaríthatják saját környezetüket. Ehhez a városgondnokság ingyen biztosít kölcsön eszközöket, seprűt, lapátot és amire szükség van – mondta el Bozai István, városgondnok.

A lakossági fórumon mindenki választ kapott a kérdéseire, s a városvezetés és az illetékes szakemberek támogatásukról és segítségükről biztosították a panaszukkal, kérdésükkel hozzájuk forduló lakosokat.