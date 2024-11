Mint ismert, az 5. számú választókörzetbe több utca, így a Segesvári, Kolozsvári, Alvinci utca, Alvinci köz, Lippai utca, Lippai köz, Udvarhelyi utca, Udvarhelyi köz, a Homosor felső része, illetve a Csiki utca és a Dési utca is átkerült Mészáros Attila önkormányzati képviselőhöz. Az alpolgármester mellett Cser-Palkovics András polgármester, Brájer Éva az érintett utcák korábbi önkormányzati képviselője és a város szakemberei is részt vettek és válaszoltak is a felmerülő kérdésekre a lakossági fórumon.

Lakossági fórum a Belső-Maroshegyen élőknek.

Fotó: Kecskés Zoltán

Mészáros Attila köszöntőjében elmondta, hogy az érintett utcákból sokan fordultak már hozzá ezidáig is kérésekkel, amelynek egy része már elindult a megoldás útján. Példaként említette Segesvári utca közepén lévő járda-problémát, ami miatt megáll a víz, árajánlatot várnak a kivitelezésre. Szintén megoldódik az Udvarhelyi utcában lévő közvilágítási probléma. Mészáros Attila kiemelte, igyekszik ugyanolyan lendülettel képviselni az itt élők érdekeit, ahogy tette azt Brájer Éva képviselő asszony is. Utóbbi kiemelte, természetesen nagyon fáj a szíve az itt élőkért, de képviselőtársával eddig és ezután is szorosan fognak együtt dolgozni. Említette azt is, hogy az elmúlt évek bevett gyakorlatához hasonlóan felmatricázott zsákokat kapnak a Segesvári utcában élők ahhoz, hogy a közterületen lévő fák lombjait össze tudják gyűjteni és elszállíttatni.

A fórumon a legvitatottabb kérdések közé tartozott az Udvarhelyi utca, melynek közlekedésével, parkolásával, a megnövekedett átmenő forgalmával, valamint csapadékvíz elvezetésével fogalmaztak meg aggályokat az ott élők. Mészáros Attila reagálásában hangsúlyozta, alapvető gond, hogy egy szűk utcáról van szó, ahol mindkét oldalon parkolnak, így az egyirányúsítás nem jelent megoldást. Hasonlóan vélekedett a csapadékvíz-elvezetésről is. Mint mondta a Városgondnokság szakemberei tudnak a problémáról, a megoldás viszont magánterületet érint, így ez egy faramuci helyzet. Kiemelte, a következő hetekben pontosítják a kollégákkal a felmerült problémákat és ütemezetten keresik rá a megoldásokat.