A füstérzékelő berendezések fontosságáról már több alkalommal beszélgettünk Koppán Viktorral, ahogy arról a sajnálatos tényről is, hogy az otthonok elenyésző számában találhatóak meg, pedig „csak” néhány ezer forintos tétel. De az áránál sokkal lényegesebb, hogy a statisztikai azt mutatja: azokban az otthonokban, ahol füstérzékelő van felszerelve nem volt sérültje a lakástűznek, ami azért lehetséges, mert már a tűz kezdeti fázisában érzékelik a füstöt és hangos sípolásba kezdenek. Erről, valamint a lakástüzek keletkezésének okairól lesz szó november 29-én, pénteken a Gárdonyi Géza Művelődési Házban.

Fotó: Shutterstock

Nem is gondolnánk milyen könnyen keletkezhet lakástűz

Koppán Viktor a feol.hu megkeresésére elárulta, hogy már régóta gondolkozott egy előadássorozat indításában, a sajnálatos adatok pedig azt mutatják, hogy szükség is van rá, de a saját tapasztalata is az, hogy az emberek nagy része nem tudja, hogy milyen kis dolgokból keletkezik tűz. Éppen ezért szakmai videókkal is készül, melyekben konkrét példákon át mutatja a tűz keletkezését.

A szakember a pénteki alkalom után a város további helyszínein is szeretne előadásokat tartani annak érdekében, hogy minél több emberhez eljusson az üzenet.