Beretzki István a feleségével, akit egyik pillanatról a másikra veszített el

Forrás: Beretzki István képei közül

„A zenélés úgy kezdődött, hogy teljesen magamtól megtanultam dobolni, aztán 1968 szilveszterén már együttesben játszottam, úgy hívtak minket, hogy The Boys. Többnyire külföldi számok mentek, Beatles, Rolling Stones, Smokie, ezek voltak a menők abban az időben. Lehallgattuk őket magnóról, és megtanultuk a számokat. Zenéltem a seregben is, többnyire tánczenét játszottunk és emiatt ki tudtunk menni a laktanyából. Miután leszereltem, nem fértem vissza a korábbi együttesembe, ezért váltottam, lakodalmakba jártunk egy harmonikás fiúval, majd később csatlakozott hozzánk egy gitáros és egy billentyűs, és mi lettünk a Bácskai Vidám Fiúk. Mindent játszottunk, de a mulatós volt a lényeg, amit kérhettek, azt mi megtanultuk. Hat évig még dobiskolába is eljártam, mert szerettem volna felzárkózni a többiekhez, akik jobb zenészek voltak, mint én, és nem akartam égni mellettük amikor budapesti szállodákban, a Margitszigeten, a főváros környékén léptünk fel.”

„Idén júliusban lettünk volna ötvenegy éves házasok a feleségemmel – tavaly még megünnepeltük az ötvenedik évfordulót. Nagyon jól éreztük magunkat, sokat táncoltunk, még kocsikáztunk is. Jó erre visszaemlékezni. Nehéz időszakom van most nekem, de hála a barátoknak és azoknak, akik lelkileg segítettek, itt vagyok. Vasárnap merítkeztem be, egy gyülekezethez tartozok, legalább hatvanan vagyunk. Én oda úgy kerültem, hogy nem küldött senki, csak odamentem és szeretettel fogadtak.”

Az idős alkotókkal a Seregélyes melletti alkotótáborban. Jobb szélen Beretzki István

Fotó: feol.hu

„A konyhában ültünk, egyszer csak felállt, megindult az ajtó felé, aztán csak annyit mondott, hogy rosszul van és összeesett. Megfogtam, hogy ne üsse meg magát, oldalra fektettem, de mint később megtudtam, akkor ő már agyhalott volt. Nem ér pattant el az agyában, hanem egy mogyoró nagyságú góc, aminek vékonyodott a fala. A főorvos szerint már régóta ketyegett az óra, neki akkor eldőlt a sorsa. Nem szenvedett, de nagyon rossz volt átélni mindezt. Megnyomtam a gondosórát, a diszpécser mondta, mit tegyek, aztán megérkezett a mentő. Koporsóban temettük el, kétszemélyes kriptába került. A nevem is fel van már oda írva, én is ott fekszem majd mellette.”