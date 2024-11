Skill labor a Szent György Kórházban

A skill labor egy 21. századi szimulációs eszközökkel felszerelt kórházi egység, ahol orvosok és egészségügyi szakdolgozók, orvostanhallgatók és ápolóképzésben résztvevők gyakorolhatják a betegellátást. A laborban a diákok megnézhettek egy újraélesztést, valamint megismerkedhettek a gyomortükrözés folyamatával: egy alapos ismertető után kézbe is vehették a beavatkozáshoz használandó műszert, és egy szimulációs eszközön ki is próbálhatták az eszközt, amellyel ezúttal egy darab virslit kellett megtalálni a (mű)bélben, majd mintát venni belőle. A szimulációs gyakorlat elvégzésére jelentkező két fiatal kishölgy egy percre sem jött zavarba, figyelmesen követték a orvos utasításait, majd határozott mozdulatokkal nekiláttak az eszköz kezelésének. A gyerekek kalandjának következő állomása a műtő volt, ahol egy bábu segítségével megnézhették, hogyan is végeznek el egy térdműtétet, s szintén szimulációs eszközökkel gyakorolhatták a vérvételt és a bőr összevarrását is. A kórházi séta a gyermekosztályra és a radiológiára tett látogatással zárult.

Azoknak a diákoknak sem kell aggódniuk, akik most lemaradtak a lehetőségről, hiszen hamarosan újabb nyílt napot tart a kórház, ezúttal a középiskolás diákoknak.