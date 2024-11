„Teremtsünk együtt újra önellátó Magyarországot!” – címmel tartott sajtótájékoztatót Móron, a városi piacon Szabadi István, a Mi Hazánk pártigazgatója, valamint Temesvári Márta, a Hazai Vásár háziasszonya.

A sajtótájékoztatón Szabadi István felhívta a figyelmet arra, hogy a hazai élelmiszerellátás összeomlóban van.

– Özönlik ránk a külföldi, sok esetben kétes minőségű termékáradat, miközben a hazai termelők nem tudják értékesíteni az egészséges hazai élelmiszert, ezért naponta 21 magyar tulajdonban lévő kisbolt zár be Magyarországon. A magyarok élelmiszerre költött pénzének 90 százaléka, vagyis több mint 4500 milliárd forint így külföldre kerül és nem a helyi gazdaságot erősíti, fenntartva azt a szomorú tendenciát, hogy a vidék elszegényedik, nem tud munkahelyeket kínálni, és folyamatos lesz az elvándorlás.” – tette hozzá a pártigazgató.

Mint kiderült, emiatt döntött úgy a Mi Hazánk Mozgalom, hogy elindítja a Hazai Vásár elnevezésű programsorozatot, mely célja, hogy a fogyasztók minőségi magyar árukat, termékeket vásárolhassanak. A szervezők szerint a hagyományos piacokat megidéző vásárral minden vármegyében találkozhatnak majd az érdeklődők. Az első Hazai Vásárra Csongrádon került sor, hatalmas érdeklődés mellett, a következő helyszín pedig Móron lesz, ahová november 24-én, vasárnap várják az érdeklődőket.

– Ősi mondás, hogy amit eszel, azzá válsz. Nagyon fontos, hogy milyen táplálékot juttatunk be a szervezetünkbe, hiszen a jó minőségű élelmiszer segíthet megőrizni egészségünket. A Hazai Vásár teret ad az egészséges, helyi, magyar élelmiszereknek a globális cégek tömegtermékei helyett, valamint megmutatkoznak majd az adott környék népi iparművészei is egyedi kézműves termékeikkel. – mondta Temesvári Márta.

A Hazai Vásár háziasszonya felhívta a figyelmet arra is, hogy a rendezvénysorozat közvetlenül is összeköti a fogyasztókat a termelőkkel, kézművesekkel, így kiesik a „közvetítői haszon”, és a családok elérhető áron tudnak vásárolni.

A „Hazai Vásár” abban is különbözik a többi piaci rendezvénytől, hogy a látogatókat helyi hagyományőrző kulturális és gyermekprogramok is várják. A móri városi piac területén tartott Hazai Vásáron is rendkívül színes programokkal készülnek a szervezők. Lesz népzene, tánc, népviseletet népszerűsítő divatbemutató, és még egy kerekasztal-beszélgetés is, gazdasági témában.