Advent első vasárnapjával kezdődik a katolikus egyház új liturgikus éve. Az ezt megelőző utolsó novemberi hétvégén főünnepet tart az egyház: Krisztus királyságának hatalmasságát ünnepli. Székesfehérváron, az Almássy telepi Krisztus Király plébánia minden évben ezen a vasárnapon adja át közössége egy tagjának a Krisztus Király-díjat. November 24-én a Spányi Antal megyéspüspök és Ugrits Tamás atya, püspöki helynök celebrálta ünnepi szentmisét követően vehette át az elismerést az Örömhír Alapítvány kuratóriuma által kiválasztott Halmay Tivadar.

A székesfehérvári Krisztus Király plébánián ünnepi szentmise keretében Halmay Tivadar vehette át a Krisztus Király-díjat, elismerésül közösségi szolgálatáért és önzetlen támogatásaiért.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A Krisztus Király-díjazottról elhangzott:

Az egyházközség közösségi életében már az 1950-es évek óta részt vesz. Korán, fiatal diákként érdeklődött a festészet iránt, M. Tóth István festőművész ismertette meg a festészet világával. Mellette műszaki végzettséget szerzett, családot alapított. Rendszeres adományokkal segíti az egyházi szervezeteket és a rászorulókat. Anyagi hozzájárulásával támogatta a Szent István Bazilika felújítását, a pákozdi katolikus templom tornyának elkészítését. Művészként egy festménye elárverezésével hozzájárult a Szent Korona másolatának megvételéhez, hogy a koronázóváros koronával is gazdagodhasson. Az Almássy telepi plébánián közvetlenül is segített: elkészítette a gázvezeték tervezését, s a gázcső áthelyezésének kivitelezését megszervezte, elvégezte. A képviselő-testület tagjaként is tevékenykedett. Rendszeres adományokkal segíti beteg gyermekek kezelését.

Halmay Tivadar nem csak megköszönte az elismerést, de ígéretet is tett arra, hogy hátralévő életében tovább segíti a közösség tevékenységét és a rászorulókat. Ám ezen az ünnepen a Krisztus Király-díjazottja nem csak kapott – ő maga is hozott ugyanis ajándékot: Spányi Antal megyéspüspöknek nemrégiben megjelent festmény albumát, az egyházközösségnek pedig a Zsolt utcai templomot ábrázoló festményt nyújtotta át.

Spányi Antal rámutatott: a díjazott életével is példát mutat. Mint fogalmazott, a keresztény élet, a hűség, a szolgálat, a másokra figyelés, a többiek segítése isteni áldás – azt kívánta, ez kísérje továbbra is a díjazottat, „erőben, egészségben, minden földi jóban” és tartson „az örök élet felé”.