Ha autóba ülsz és közlekedsz, mindenre fel kell készülnöd a forgalomban, hiszen bármikor adódhatnak olyan szituációk, amikre hirtelen kell reagálni. Mostani KRESZ-tesztünk is egy ilyen helyzetet vázol. Sokszor nem csak a közlekedési táblákat és lámpákat kell figyelni, hanem a közvetlen körülöttünk közlekedő járműveket is.

A közlekedésben nem minden helyzetre lehet felkészülni, a kresz-teszt erre vilűgít rá

Erre a KRESZ-tesztre mindenkinek kötelezően kellene tudnia a helyes választ

A KRESZ-ben minden egyes helyzetre megvan a megfelelő szabály, amit be kell tartani. A KRESZ-vizsga rendszerében minden képes feladat 3 pontot ér. Vannak közöttük könnyebbek, magától értetődőek, nehezebbek, valamint olyanok is, amelyek nem mindennapi helyzeteket vázolóak is, mint az alábbi.

Ha végigvesszük a KRESZ-szabályokat, akkor alap esetben a kanyarodó főútvonalra vonatkozó szabályokat kellene figyelembe venni, de mégsem az az elsődleges szempont. Szerinted milyen sorrendben haladhatnak át a járművek a kereszteződésen? A helyes megoldást a Kemma oldalán olvashatod!

Ebben a KRESZ-tesztben a mentőautó kapja a fókuszt

Súlyos mentőbaleset Fejérben

Fejér megyében az elmúlt években több olyan baleset is történt, amelyben egy megkülönböztető fény- és hangjelzést használó mentőautó és egy személyautó ütközött. 2018-ban a 63-as számú főútra riasztották a katasztrófavédelem munkatársait. Ahogy arról beszámoltunk, a balesetben résztvevő mentőautó beteget szállított, négyen utaztak benne. Míg a beteg könnyebb, a személyautó sofőrje súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett.

A 2018-ban történt balesetben többen is megsérültek

Idén augusztusban pedig Martonvásáron történt hasonló, ahol szintén egy megkülönböztető jelzéseit használó mentőautó az ütközés következtében fának is csapódott. Itt azonban a baleset minden résztvevője segítség nélkül tudta elhagyni a járműveket.

Szabály a megkülönböztető fény- és hangjelzést használó járművek esetében

A kérdést úgy is feltehetnénk: mikor van elsőbbsége a mentőnek, tűzoltónak, rendőrautónak? A hatályos KRESZ-szabályok értelmében a jármű érkezési irányától függetlenül elsőbbséget kell adni az útkereszteződésben minden járműnek a megkülönböztető fény- és hangjelzést együttesen használó gépjármű részére. Továbbá minden ilyen gépjárművekkel kísért (közrefogott), zárt csoportban haladó, megkülönböztető fényjelzést használó gépjármű részére is.