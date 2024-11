A rutinos sofőrök is gyakran elvétik az olyan egyszerűnek tűnő forgalmi szituációt, mint amit ezen a héten hoztunk olvasóinknak. KRESZ-tesztünkben olyan közlekedési szituációt mutatunk, amivel számos helyen találkozhatsz utad során. Lássuk, mennyire ismered a KRESZ-t, és az elsőbbségadás szabályait!

Kresz-teszt: Te tudod kinek van elsőbbsége?

A képen lévő közlekedési szituációban négy közlekedő jármű vesz részt. Közülük kettőnél elsőbbségadás kötelező tábla hívja fel a figyelmét az áthaladás sorrendjére. A megoldáshoz görgess lejjebb!

Az „Elsőbbségadás kötelező!” tábla

Országszerte, így Fejérben is történnek olyan balesetek, melyek az elsőbbségadás kötelező tábla figyelmen kívül hagyása miatt alakulnak ki. Portálunkon is több hasonló esetről számoltunk be az elmúlt évek során. Ilyen volt például, amikor a Sárkeresztúri útra riasztották a rendőröket egy balesethez, ahol aztán a helyszíni szemle során megállapították, az ütközés az elsőbbségadás elmulasztása miatt történt.

Elsőbbségadás gyalogátkelőhelyen

A KRESZ-szabályok a közlekedés minden résztvevőjére vonatkoznak. Ilyen az elsőbbségadás kérdése is! Legyen szó gépjárművezetőkről, gyalogosokról vagy kerékpárosokról. Egy székesfehérvári gépjárművezető oktató korábban úgy nyilatkozott portálunknak, véleménye szerint az első és legfontosabb a kölcsönös odafigyelés. A balesetek elkerülése érdekében a közlekedés minden résztvevőjének oda kell figyelnie. Az oktatóval készült beszélgetés IDE kattintva olvasható.

A KRESZ-teszt megoldása

A piros autónak, és a motorral közlekedőnek követniük kell az "Elsőbbségadás kötelező!" tábla utasításait. A teljes megoldás, azaz a négy jármű helyes áthaladási sorrendje a Kisalfold.hu oldalon olvasható!

Teszteld tudásod!

