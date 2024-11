Aba, Sárkeresztúr és Sárszentágota, a három egymással szomszédos település közösségi munkában vett részt az Agrárminisztérium támogatása mellett megvalósuló Településfásítási Programban. Az esemény kapcsán nem csak a települések lettek még zöldebbek, és még élhetőbbek, hanem a közösség is épült és erősödött munka eredményeként.

Közösségi összefogásban ültették a fákat Abán is.

Fotó: Aba önkormányzat közösségi oldala

Balesetveszélyes fákat cseréltek közösségi munkában

Abán a felsőszentiván-bodakajtori bekötőút mellett ültettek el a 9 db földlabdás gömb szivarfát. A kiszáradt, és így már balesetveszélyessé vált akácok helyét vették át. A vágás során kitermelt tűzifa a helyi háztartások között került kiosztásra. További 6 db fát, magas kőris és amerikai hársakat pedig a Járóbeteg Szakellátó és az önkormányzati raktár között ültettek el.

Sárkeresztúron is több helyre ültettek fákat

Fotó: Sárkeresztúr Közösségi Oldala

Sárkeresztúron a Hősök tere játszótéren ültettek el az 5 db földlabdás hársfát. A kiszáradt, korábban telepített fák helyére kerültek. Ugyanide került még további 5 db császárfa is, ezeket egyéb felajánlásból sikerült telepíteni. Illetve további 5 db hársfát pedig a Polgármesteri Hivatal udvarán ültettek el a szorgos résztvevők. Sárszentágotán is zajlott a munka, itt 20 darab puszta szilfa került elültetésre. 5 darab a sportpályán, 2 arab a játszótéren, 13 darab pedig a Búcsú téren. Nagy örömére a településnek, Szűts Szabolcs felajánlása révén még 20 darab Turkesztáni szil és 20 darab Szürke nyár (nem porzó) csemete is elültetésre kerülhetett!