Alsószentiván a Dél-Fejér apró települése, ahol szerdán délután tartották meg a közmeghallgatást, kimondottan baráti, már már családias hangulatban az önkormányzat dísztermében.

Közmeghallgatás a polgármester Husvéth Imre vezetésével.

Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

A település polgármestere Husvéth Imre nyitotta meg az alkalmat és köszöntötte a jelenlévőket a képviselő-testület nevében. A közösséget érintő események, illetve a falu életére vonatkozó eddigi történések mellett, az önkormányzati beszámolóban három kiemelkedő téma került elő. Elsőként a Magyar Falu Program, aminek keretében a Béke utca egy része térkő burkolatot kap, ami kimondottan jó hír, az ott élők szempontjából. Sajnos az apró településnek nagy problémát jelentő illegális hulladéklerakásról is szó esett, aminek kapcsán az önkormányzat kamerarendszert telepített a hulladéklerakás megelőzésére, remélve, hogy a felvételek visszatartó erővel bírnak majd. Illetve az egészségügy kérdés is előkerült, mivel sajnos a településen működő fogorvosi ellátás az év elején megszűnt, és a háziorvosi ellátás is, jelenleg a szomszéd faluban, Alapon történik. De a polgármester elmondása szerint, decembertől már újra lesz rendelés Alsószentivánon is.

Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Az alkalmon szóba került még az adventi készülődé és programsorozat, aminek kapcsán kiderült, idén változik egy kicsit a megszokott mikulás program is, a település lakói pedig készülhetnek, hiszen majdnem mindenkit meglátogat majd egy ismerős – nagydarab – télapó, és kedves rénszarvasi, akik ha véletlenül hasonlóságot mutatnak néhány település életében fontos szerepet játszó közszereplővel, nos, az nem a véletlen műve lesz.