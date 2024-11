A törvényi előírásoknak megfelelően, november 25-én délután, Vajtán is megtartották a közmeghallgatást. Az alkalom lehetőséget adott a képviselő testületnek a korábban elvégzett munkákról, illetve a falu helyzetéről való tájékoztatásra, a jelenlévőknek pedig, hogy feltegyék kérdéseiket a települést irányító testületnek.

Aktuális kérdésekre aktuális válaszok a közmeghallgatáson

Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Az öt órakor kezdődő rendezvényre viszonylag szép számmal érkeztek az érdeklődők. A település polgármester Térmeg György köszöntötte a jelenlévőket, majd egy pénzügyi beszámoló következett a falu vezetőjétől. A pénzügyek mellett, szóba került természetesen a szennyvíz és csatorna beruházás kérdése is, aminek kapcsán kiderült, már 285-en csatlakoztak rá a falu lakói közül a szennyvízelvezető rendszere. A polgármester beszámolójából kiderült, nehezen éli meg a falu a posta megszüntetését, és ezt a jelenlévő lakók is megerősítették, falu vezetője felé. Volt aki egyszerűen „katasztrófának” nevezte a posta jelenlegi szolgáltatást.

Aktuális volt a sport és kulturális beszámoló

A sport és a kultúra területéről a falu alpolgármestere Sipos Tamás tett beszámolót, aki az idei évben tartott rendezvényeket és sporteseményeket sorolta fel, és ismertette azok költségvetését az érdeklődőkkel, illetve a tervezett programokat mutatta még be az alkalmon. A rendezvények kapcsán a polgármester megköszönte a mindenkori támogatóknak az odaszánt anyagi javakat, eszközöket és akaratot, hiszen nélkülük nehéz lett volna a sok programot létrehozni.

Parázs vita alakult ki néhány témában

A beszámolókat követően, a jelenlévőknek is volt lehetőségük kérdezni, és mondhatni bizonyos kérdésekben parázs vita alakult ki. Ilyen volt a Puskin utca, ahol hosszú idő óta nem született még megnyugtató megoldás az útburkolat kérdésében, hiszen mint kiderült, az utca elméletileg nem is létezik. Bár gyakorlatban többen is lakják, ennek ellenére az út nem az önkormányzat tulajdonát képezi, hanem 14, nem a településen élő földtulajdonosé, akikkel eddig nem sikerült egyeztetnie a település vezetésének. Az aljegyző beszámolója szerint, eddig is sokat dolgoztak a megoldáson, és természetesen nem hagyják annyiban a kérdést!