Lila színbe borult vasárnap a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Újszülött, Csecsemő és Gyermek Osztálya. A remény színe világította be a folyosót és az aulát, amely hamar megtelt kisgyermekekkel és szüleikkel. Ki egy lila kis tüllszoknyában, ki pedig egy lila szalaggal a kabátján érkezett a koraszülöttek világnapja alkalmából tartott kórházi programra, ahol a résztvevőket Simon Kornélia főorvos, Kálmán Andrea osztályvezető főorvos, Nyakas Eszter ápolási igazgató, Andavölgyiné Tóth Márta osztályvezető főnővér és Mészáros Attila alpolgármester köszöntötte.

Koraszülöttek világnapját ünnepelték a Szent György Kórház Csecsemő- és Gyermekosztályán

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Kicsi hősök

Sok kicsi hősről, szüleikről, orvosokról és ápolókról szólt a mai nap, akik mindent megtettek annak érdekében, hogy a gyerekek ma itt lehessenek – köszöntötte a résztvevőket Mészáros Attila alpolgármester, megköszönve a szülőknek a fáradhatatlan munkát és együttműködést a csecsemő- és gyermekosztállyal. – Egyúttal köszönöm az idén százéves csecsemő- és gyermekosztálynak azt a megfeszített munkát, amit nap mint nap tesznek mindannyiunkért – fogalmazott az alpolgármester.

Nyakas Eszter ápolási igazgató az orvosok és ápolók mellett megköszönte és kiemelte azok munkáját is, akik a színfalak mögött, a háttérben dolgoznak. – Nem lenne egy tiszta ruha, ha nem lenne mosoda, nincs oxigén, ha nincs műszaki osztály. S bár ők most láthatatlanok, a mindennapokban ott vannak és ők is ugyanúgy küzdenek azért, hogy sikereket érjenek el az osztályon az orvosok, az ápolók, s hogy felnőhessenek a gyermekek – mondta el Nyakas Eszter.

Sok ismerős arc akadt a résztvevők között, sokan évről évre visszajárnak a kórház koraszülöttek világnapi programjára, s jóllehet, a gyorsan cseperedő gyermekeket néha már nem ismerik meg egykori ápolóik, orvosaik, a szülőkre emlékeznek – mondta el köszöntőjében Simon Kornélia főorvos, akit az osztály Bónai Zsuzsi mandalakészítő munkájával lepett meg.

Programok a koraszülöttek világnapján

S bár vasárnapra esett a világnap, ez sem szegte kedvét a kisgyermekeseknek, akik jó szívvel és kedvvel látogattak ki az intézménybe, ahol gyermekük világot látott. Akadtak, akik talán fél éve ha először látták meg édesanyjuk, édesapjuk arcát, míg mások már nagyobbacskán ültek szüleik karjában, vagy éppen szorgalmasan színeztek, míg a felnőttek a beszédeket hallgatták.