Fejér legkisebb településén, Bakonykútiban a közösségi házban található a könyvtár. Itt működik a Könyvjelző névre keresztelt könyvklub is 2023 februárjától, a könyvbarátok minden hónap harmadik csütörtökén találkoznak. A kicsinyke, ám igen hangulatos bibliotéka forgalma élénk, a mindössze 170 lelkes település számos lakója előszeretettel böngészi a könyveket. Mészáros Imola könyvtáros mindenkit személyesen ismer, jól tudja, hogy a helyiek szeretnek olvasni, és azt is tudja, mit szeretnek olvasni. A könyvklub törzstagjain kívül mások is szívesen megosztják gondolataikat kedvenc regényeikről, verseikről, és olykor elbeszélgetnek a könyvtárossal az élet nagy dolgairól.

Fotó: Gajdó Ágnes

Elbeszélgetnek, írom, mert Imola nemcsak a kölcsönzésben segít, izgalmas krimiket, romantikus történeteket, ismeretterjesztő irodalmat ajánl az olvasóknak, hanem értő figyelemmel meghallgatja őket, beszélget velük, akár vidám, akár komorabb témák kerüljenek is elő. Aki betér a bakonykúti könyvtárba, nem távozik sem üres kézzel, sem szomorú szívvel. Imola életereje, energiája, vidámsága mindenkit megérint. Olykor szarkasztikus humora kiváló gyógyír a közöny és a fásultság ellen. Optimista gondolatai, lelkesedése erőt ad másoknak. Remek szervezőkészségét a település könyvtárlátogatói sokszor tapasztalhatták már. Jó előadókat hív, kiváló érzékkel választ a könyvtárak számára elérhető széles programkínálatból. Tapasztalatait önzetlenül megosztja kollégáival, segít akár a szervezésben is személyes élményeinek, tapasztalatainak és a legfontosabb információk átadásával.

Minőségi szolgáltatás a könyvtárban

Imola olyan könyvtáros, aki lépést tart a világ és az olvasói szokások változásával. Célja, hogy az általa vezetett könyvtár minőségi szolgáltatást nyújtson. Rendszeresen képezi magát, elmerül a digitális tartalmakban, a legfrissebb könyvújdonságok mellett a filmek, a színház és a múzeumok világában is járatos. A bakonykúti könyvtárba nem csak helyi lakosok iratkoztak már be, hiszen az ottani könyvállományt Imola remek érzékkel válogatta és tartja naprakészen. Mint modern könyvtáros, járatos a lélek dolgaiban is, érdekli a biblioterápia és legfőképpen a közösségépítés. Arra törekszik, hogy a gondjaira bízott könyvtár lépést tartson a digitális átalakulással és fejlődéssel, ugyanakkor a hagyományos közösségi tér szerepét is betöltse. Olyan hely legyen, ahova szeretnek járni a gyerekek, felnőttek – az ajtó valamennyi korosztály számára nyitva áll. Ennek érdekében kézműves foglalkozásokat, könyvtárismereti és ismeretterjesztő órákat is tart óvodásoknak, iskolásoknak.