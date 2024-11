Egynapos konferencián beszélgettek a tudomány jelenlegi állásáról, legújabb eredményeiről, november 14-én, az Óbudai Egyetem Alba Regia Karán. Két plenáris üléssel nyitottak, majd jöttek a szóbeli szekciók, végül a poster szekció, illetve a befejező ceremónia zárta a sort.

– Alkalmazott informatikáról lesz szó, és ebben az a szép, hogy nagyon széles területet felölel ez a terület és ez a konferencia, akár a cybersecurity-től kezdve a beágyazott rendszerekig, mindenféle érdekes téma előkerül. –mondta az egyik előadó, Simon Gyula egyetemi tanár.

A kar oktatását, kutatását teljes egészében lefedi a 19. AIS, a mérnökség különböző területeitől kezdve, a közgazdaságon és a sporton át, egészen a geoinformatikáig, tudtuk meg Györök Györgytől, aki úgy fogalmazott:

– Az egyetemi létnek mindig része az, hogy folyamatosan mérjük, a teljesítményünket minőségi és mennyiségi értelemben is. A kutatásainkat, a tudományos előremenetelünket így tudjuk összehasonlítani hazai, illetve nemzetközi társintézményekkel. Mi is elmondjuk, hogy milyen kutatásokat végeztünk, hogy milyen eredményeket értünk el, és természetesen érdeklődve hallgatjuk a partnereink beszámolóit is. – mondta a dékán.