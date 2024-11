A Klub elnökeként, Sári Andorné Ági nénit, éppen a rendezvény utáni, a maradékból készült „morzsavacsorán” sikerült elérni, és azonnal és a legnagyobb szeretettel mesélt a közösség életéről.

A Klub elnöke, Sári Andorné

Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Szeretettel gratulálok a 47. évfordulóhoz!

Köszönjük szépen. 1977 novemberében alakult meg a klub, és a régiek elmondása szerint, viszonylag gyorsan, közel száz fős taglétszámú közösség jött létre. Volt olyan alkalom a klub életébe, mikor egy disznótoros rendezvényünkön 110 főre kellett terítenünk, persze ebben már benne voltak a közösség vendégei is.

Mióta irányítja Ági néni a klub életét?

Én kétezerben lettem nyugdíjas, és akkor csatlakoztam a klub életéhez. Sose felejtem el, Szabadkai Mátyás volt az akkori klub elnöke, aki azt mondta nekem: – Jöjjön Ágika, leültetem ide anyu helyére, ez lesz a maga helye! – Szüleim is a klub tagjai voltak, és örömmel csatlakoztam a közösséghez. Elsőként az énekkar szervezésében vállaltam nagyobb szerepet, és elmondhatom, egy igazán sikeres énekkarunk volt, körülbelül tizenhét fővel működtünk, és számtalan helyen léptünk fel, vittük a klub jó hírért. 2013-óta vagyok a klub elnöke, Gazdag Béláné helyét vettem át ebben a szerepben. Azóta pedig, szinte minden megmozdulását dokumentálom és őrzöm a klub életének, mindent dokumentálok és próbálom megőrizni az utókornak.

Hogyan zajlik a klub élete?

Minden héten hétfőn találkozunk Sárbogárdon a József Attila Művelődési Házban, amiért nagyon hálásak vagyunk Horváth István igazgatónak, aki régóta segíti a klub működését. Sok rendezvényt szervezünk, számtalan eseményen veszünk részt műsorainkkal, és persze próbáljuk a település időseit megszólítani. Megünnepeljük a születésnapokat, megtartjuk a nagyobb ünnepeket is, de különösebb alkalom nélkül is örömmel vagyunk együtt.

Pillanatkép a rendezvényről

Fotó: A klubtól

Nem könnyű feladat kimozdítani az időseket manapság, ezt jól gondolom?

Igen, nagyon megváltozott a világ, sajnos a ez a klub létszámában is megmutatkozik. Napról napra nagyobb kihívás a klub működése, de mindig akad okunk az örömre. Ma például, két újabb tag csatlakozott hozzánk, és ez is azt jelzi, nem szabad feladni, hiszen a közösségben való együttlét nagy ajándék lehet idős korban is!