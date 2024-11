A bicskei Magyar Kamra Pálinkaház ötvözi a hagyományt a legkorszerűbb követelményekkel, már ami a magas minőségű pálinkafőzést illeti – ezt bizonyítja a berendezés, a technológia, a fenntarthatóság teljesülése a galagonyási szőlődűlőben. Konrád Viktória tulajdonos-ügyvezető és nővére, az agrárius Ferenczi-Konrád Krisztina és unokanővére, Geiger-Konrád Ildikó kifejezetten Konrád Istvánné Bözsike emlékére szervezték meg másodszor, hagyományteremtő szándékkal az Erzsébet-napi kézműves piacot. Ildikó édesanyja, Viktória keresztmamája volt Bözsike, aki a családi kötelékeket mindennél fontosabbnak tartotta. A rokonság a hajdani vidéki, familiáris kötődéseket jelentette a tágabb családban is náluk.

Fotó: A szerző

Nem óriási rendezvény a galagonyási Viktóriáéknál, inkább bensőséges és baráti, amit délutánra tesznek, hogy ne kelljen korán felkelni hozzá, de többről is szóljon, mint a vasárnapi húslevesbe valók megvásárlásáról, mondja Konrád Viktória kissé viccesen. Kemencében sütötték a székely káposztát és a csülköt, forralt bort, pálinkás folyós csokoládét és szintén pálinkával megbolondított szilárd csokoládét kínáltak mellé, kóstolásra. Már tavaly is azzal csábították a lányokat, asszonyokat, hogy pálinkás koktélokkal járnak a kedvükbe, amiktől csak pikáns lesz a hangulatuk, de nem dülöngélnek tőlük illetlenül. A kézműves termelők jól felöltöztek, miként a vendégek is, ugyancsak megtréfált mindenkit a november a hideggel, hóval, pedig már elszoktunk tőle. Sajt, joghurt, méz, levendulás termékek, mézeskalács, kerámiák, kürtős kalács, még kisszériás ruhák is kínálták magukat a sátrakban.

Fotó: A szerző

Viktória pálinkaház-túrán mutatta be az érdeklődőknek a főzőműhely és az erjesztő traktus tartályait, röviden elmondta a manapság egyre szigorúbb szabályok között készített pálinka főzésének állomásait. A szigorúság a maga által vállalt technológiai fegyelemre vonatkozik, s más főzőkben is egyre inkább ez a metódus, hangsúlyozza az ügyvezető. Nem akarnak rossz pálinkát inni, s elég borsos árat áldoznak a „kerítésszaggató” negatív legendákat maguk mögött hagyó fogyasztók, elegáns koccintgatók. A galagonyási pálinkaházban saját és bérfőzésben készítenek hagyományos pálinkákat, s ritkaságokat dolgoznak fel, mint a ribizli, szamóca, cigánymeggy.