Mára rendkívül elszaporodtak a telefonos csalások Magyarországon. Egyre többen számolnak be arról, hogy magyar szám- és névkijelzéssel(!) kapnak kínai nyelvű telefonhívást. A közösségi oldalak felhasználói egyre gyakrabban osztják meg egymással és a nyilvánossággal a hasonló tapasztalataikat. Volt, aki arról számolt be, hogy nem tudta azonnal fogadni a hívást, de később visszahívta a számot, és akkor már vélhetően a valós tulajdonosa vette fel, aki semmit nem tudott arról, hogy „keresett volna” valakit.

Csalók állnak a váratlan kínai nyelvű telefonhívások mögött

Illusztráció: Pexels

Kínai nyelvű telefonhívás?

Volt, aki mesterséges intelligencia segítségével lefordította a a gyanús telefonhívás során hallott szöveget, ami körülbelül a következő:

A kínai nagykövetség értesít, hogy van egy sürgős hivatalos dokumentum, amit nem vettél át, és ez hatással lehet a tartózkodási jogaidra. Kérjük, mihamarabb vedd fel a kapcsolatot a nagykövetséggel. Részletekért nyomd meg a 9-es gombot, ahol egy ügyfélszolgálatos fog segíteni.

Kelemen László szerint azért trükkös ez a telefonos csalás, mert egy magyarországi, 20-as vagy 30-as szám teljesen gyanútlan, joggal gondolhatjuk, hogy voltaképpen bárkitől érkezhet hívás.

– Ilyenkor figyelni kell, hogy ha fel is vesszük, ne adjunk ki magunkról olyan információkat, amelyeket például egy bank sose szokott kérni. Érdemes akkor is gyanakodni, ha törtmagyarsággal beszélnek hozzánk – hívta fel a figyelmet. Hozzátette, a telefonszámokat könnyen megszerezhetik (elég az is, ha valahova regisztráltunk, és ott megadtuk), ezeket valószínűleg egy csoport begyűjti, és ez az adatmennyiség az illegális hackereknek már érték.

Figyelem! Csalók!

Ez egy olyan hamisított hívás, melynek során más identitást ad ki magáról a hívó fél (ezt nevezik „maszkos” hívásnak) úgy, hogy megváltoztatja az azonosítóját. Ez a technika az úgynevezett caller ID spoofing – mondta el Kelemen László, etikus hecker a Haon.hu-nak, hozzáfűzve, hogy sokan attól tartanak, hogy már a hívás fogadásával pénzt emelnek le a számlájukról, ez azonban téves elképzelés. A hívások azt a célt szolgálják, hogy a csalók adatokat nyerjenek ki a leendő áldozattól.