Mivel az emberi test hőmérséklete átlagosan 36–37 Celsius-fok körüli, ezért már akkor is kihűlésről vagy a test túlzott lehűléséről beszélünk, ha tartósan 35 fok alá süllyed ez a hőmérséklet.

A kihűlés ellen megfelelő védekezés lehet a réteges öltözködés

Fotó: Pixabay

A kihűlés eszméletvesztéssel is járhat

Ha 32 Celsius-fokra vagy az alá megy a testhőmérséklet, az már életveszélyt is jelenthet, ami természetesen minden esetben azonnali kórházi ellátást igényel. A hőszabályozás zavarait jelző tünetek között ott van a libabőr, a didergés, illetve a remegés és a sápadt vagy kékeslilás bőr. De erre a problémára lehet gyanakodni akkor is, ha fáradékonyság, szótlanság, lassuló légzés és pulzus, hideg tapintatú bőr kíséri a testhőmérséklet csökkenését. Tünet lehet még a fájdalomérzet csökkenése, a zavart beszéd, súlyosabb esetben az eszméletvesztés is.

Márpedig a november meglehetősen hideg hajnalokkal köszönti az utcán élőket, akik fokozottan ki vannak téve a kihűlés veszélyének. De az alacsony hőmérséklet a korán indulókat sem kíméli, hiszen kaparni kell a járművek ablakait, szélvédőit, tükreit, s a ledermedt harmatos foltok akár csúszásveszélyt is jelenthetnek.

Top 10-ben a megye két települése

A HungaroMet Nonprofit Zrt. közösségi oldalra kitett bejegyzése szerint Fejér megye két települése is bekerült az ország tíz leghidegebb területei közé november 4-én. A társaság így fogalmazott közleményében:

„A szezon eddigi leghidegebb éjszakája. Nyugalomba került a levegő, éjszaka szinte mindenütt leállt a szél, így tegnapi naplementét követően gyorsan elkezdett süllyedni a hőmérséklet. Az ország legnagyobb részén fagypont alá hűlt le a levegő, főként a tóparti, belvárosi és magasan fekvő helyeken mértünk 0 fok feletti értéket.”

A november 4-én, reggel 6 órakor mért adatok alapján

a leghidegebb, -6,5 Celsius-fok Nyírtasson volt,

Fülöpháza Hattyús-szék volt a második a maga -5,7 Celsius-fokos didergésével,

míg a dobogó alsó fokára Sárkeresztúr került, ahol -5,6 Celsius-fok volt a hőmérséklet.

A sort Kakucs (-5,5), a Szikszó Vízmű (-5,4) és Nyírlugos (-5,4) folytatta, majd jött Fejér vármegye második leghidegebb pontja, amely az országos összesítésben is felkerült a 7. helyre, ez pedig nem más, mint a pátkai víztározó, ahol -5,2 Celsius-fok volt reggel 6 órakor.