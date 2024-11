A Bodajki Városi Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében tartották a Márton-napot a katolikus Boldog Gizella Óvoda nevelői és gyermekei. Szent Mártonról és az ünnep fontosságáról Mórocz Tamás helyi plébános, címzetes apát adott felvilágosítást a Bodajki Kegyhely melletti óvoda őszi hangulatba burkolódzó udvarán. Az atya beszélt arról is, hogy Szent Márton napján meg kell említeni, milyen fontos a segítőkészség, az egymásra való odafigyelés.

Mórocz Tamás rámutatott, hogy milyen fontos az egymásra figyelés és nem csak Szent Márton napján

Forrás: Az óvoda

– Az idei Márton-napunk rendhagyó volt. Délelőtt a gyermekek élőzenére táncoltak, mulattak, és nem mellesleg sütit törtek egymással a jószívűség jegyében. Aztán eljött a délután, amikor a szülőkkel közösen készített lámpásainkkal felvonultunk a város központjában. Korábban, a művelődési házban, régi használati tárgyakból rendeztünk be kiállítást, melyet kicsik és nagyok egyaránt érdeklődve néztek végig. Hálásan köszönjük a Balinka Német Nemzetiségi Önkormányzatnak ovisaink részére vásárolt led mécseseket – írja az intézmény közösségi oldala.

A régi, már-már elfeledett használati tárgyakból összeállított kiállítással kapcsolatban az óvodavezető elmondta:

– A gyerekek már nagyon sok eszközt nem ismertek, de volt több olyan kiállítási tárgy is, ami még a szülőknek is fejtörést okozott. Ezek között volt olyan is, ami egy szíjkészítő mester szerszámgyűjteménye volt. A hagyományosabb eszközök között volt több olyan is, amiket össze tudtunk hasonlítani a mai eszközökkel, felfedezve, hogy most már máshogy néz ki, és máshogy használjuk, például a rádió. Egyébként sok mindent ismertek, ugyanis a Márton-napi eseménysorozat keretében voltunk már Móron a tájházban is, ahol szintén láthattak az ovisok hasonló tárgyakat – fogalmazott Ruff Katalin a Boldog Gizella Óvoda vezetője.

Mint megtudtuk, a kiállítás darabjait leginkább a szülők hordták össze, így sok gyerek elmondhatta a többinek, hogy egyik-másik eszköz a saját nagymamájáé, nagypapájáé volt.

Az eseményen hagyományos süteményeket is ettek az óvodások és a nevelők, így került mindenkinek prackedli és kvircedli is.