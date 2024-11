Átépítik, illetve korszerűsítik Csákvár két utcáját is. Az erről szóló sajtótájékoztatót november 20-án tartották a kisvárosban. Bár a Gyümölcs és a Bokréta utca újul meg a közeljövőben, a rossz, esősre forduló idő miatt nem a helyszínen, hanem a polgármesteri hivatalban tartották a fejlesztéssel kapcsolatos sajtótájékoztatót, melyen a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke, Molnár Krisztián, és Tessely Zoltán országgyűlési képviselő elmondták a két utca jövőjét megváltoztató projekt részletes tartalmát.

Átépítik, illetve korszerűsítik Csákvár két utcáját is

Fotó: PJD

A beszédekből kiderült, hogy a Gyümölcs utca 893 m hosszon az Árpád utca és a Kálvária utca között újul meg. Nem csak egy új kopóréteg kerül a régi útra, hanem megtörténik a pályaszerkezet cseréje is, új kopóréteg is kerül rá, és stabilizálják a padkákat is, 1 m szélességben és mindezt úgy, hogy teljes mértékben az utca környezetébe ágyazva, vagyis elvégzik az aknafedlapok és kapubejárók szintbe hozását is.

A Bokréta utcáról is beszéltek a csákvári hivatalban.

A Bokréta utca felújítás előtt álló 401 méteres, az országos közút és a Szilárd Gyula utca közé ékelődő szakaszán elvégzik a pályaszerkezet cseréjét, az új kopóréteg leterítését, és nem az eredeti méretet követve, hanem burkolatszélesítéssel. Ezt az utat kíséri majd egy egyoldali 6cm vastagságú térkő gyalogjárda is, és kihelyeznek egy kerékpáros közlekedésre figyelmeztető táblát is.

Azt is megtudtuk, hogy a megyei önkormányzat által koordinált pályázati forrásból immár 732 millió forintnyi fejlesztés valósul meg Csákváron. Nemrégiben az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére nyert a település 169, majd az Élhető települések pályázaton közel 282 millió forintot, és ehhez csatlakozik a felújítás előtt álló Gyümölcs és Bokréta utca pályázata, melynek összege több mint 281 ezer forint.