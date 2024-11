Már javában zajlik az ünnepi készülődés az ország, sőt a világ számos pontján, mindenki karácsonyi lázban ég. Nincs ez másképp Igaron sem, ahol már a központi településen, valamint Vámszőlőhegyen is felállították az adventi koszorú alapját, amelyet közösen díszítenek majd fel a falu lakói.

– Szeretnénk ezzel a kezdeményezéssel még jobban összekovácsolni a falu lakóit. Az igari koszorúra piros és arany, míg a vámszőlőhegyire bordó és arany színű díszeket várunk attól, akik szívesen vennének részt a díszítésben – nyilatkozta lapunknak a Igar Község alpolgármesere, Hadi Éva. Hozzátette, Vámon lelkes segítők készítik az adventi koszorút, amire szintén várják a díszeket, itt azonban nincs meghatározva, hogy milyen színűek legyenek.

Mindhárom településen külön adventi koszorút állítanak, képünkön a vámszőlőhegyi

Fotó: Borján Diána

A közös díszítés mellett ünnepváró programmal is készül a település, december 7-én, szombaton 14 órától várják az érdeklődőket az igari önkormányzat udvarában.

– Igyekszünk a lehető leghangulatosabbá tenni a készülődést, ezért számos programmal készülünk. A délután folyamán karácsonyi műsort ad az Igari Csipet Óvoda, míg a Napraforgó Néptánccsoport bemutatja a Mikulás táncát, de lesz karácsonyi Ringa Réka is. Emellett süteménnyel, teával és forralt borral várjuk az érdeklődőket. A fellépők mellett bemutatkoznak a helyi kézművesek is, valamint zenével is szórakoztatjuk az érdeklődőket – zárta gondolatait Hadi Éva.