– Anyai nagypapám sportrepülő volt abban a klubban, amit 1940-ben alapítottak Tatabányán, illetve a közelben, a kecskédi légibázison – beszélt repülős gyökereiről a FEOL-nak Pozsgay Gyula. – Később a légierőhöz került, hajózó távírász, rádiós lövész beosztásban egy német gyártmányú Messerschmitt-210-es típusú gyorsbombázón harcolt. Idős fejjel különböző izgalmas történeteket mesélt nekem, megosztotta háborús élményeit, és én ezeket kisgyerekként nyilvánvalóan tágra nyílt szemmel hallgattam. Egyik bevetésének kalandja különösen mélyen megmaradt bennem: egy alkalommal megtámadta őket kilenc szovjet vadászrepülőgép, közülük kettőt lelőttek, erre a többi elmenekült. Hetvenöt évvel később mindenféle dokumentumok kerültek elő, és akkor arra gondoltam, megrajzolom, egy repülős képregényben örökítem meg ezt a rendkívüli történetet. Annál inkább, mert a rajzolás alapjait tőle, nagyapámtól tanultam, de tőle származik repülés iránti vonzalmam is.

Pozsgay Gyulát sok évvel ezelőtt nagypapája „fertőzte meg” a repülés szenvedélyének vírusával, amelyet képregényben is megörökített Forrás: Pozsgay Gyula képei közül

Képregény kuriózum: A nagypapa és mások hőstettei képekben elmesélve

Aztán amint Gyula elkészült az első képekkel, feltöltött néhányat belőlük a közösségi média felületén több nemzetközi repülős oldalra. Már másnap üzenet érkezett egy svájci székhelyű francia repülős kiadótól: „Láttuk a munkádat, ha kiadót keresel, írj!”

– Visszaírtam, megegyeztünk, egy év múlva pedig megjelent a képregényem és két hétig ott szerepelt a francia képregények bestseller listáján. Aztán kiadták hollandul, lengyelül, magyarul, időközben pedig a harmadik könyvem is napvilágot látott. Úgy tűnik, itthon ugyancsak nagy sikerük van ezeknek a történeteknek. Egyébként ott voltam a börgöndi légiparádén, nagyapámnak közvetlen kötődése is volt a repülőtérhez. A gyorsbombázóval elért kettős légigyőzelmüket ugyanis egy onnan felszállt német távolfelderítő repülőgép személyzete is igazolta.

Egy magyar pumás pilóta pihenőben, Pozsgay Gyula rajzán Forrás: Pozsgay Gyula képei közül

Pozsgay Gyula 2005-ben alapította meg Tatabányán saját grafikai stúdióját, aztán a partnerek és a kollégák segítségével különböző online honlapokat, alkalmazásokat fejlesztettek, webshop-ot üzemeltetnek és pénzügyi szolgáltatást nyújtanak.