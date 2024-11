Nem csak a füst, a tűzveszély is probléma!

Ami még ennél is komolyabb, az oda nem illő tüzelőanyagok elégetésétől akár ki is gyulladhat a szomszéd kéménye vagy az egész háza, és ezzel közvetve veszélyt jelent a környező ingatlanok épségére is. Természetesen a 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 27. §-a kimondja, hogy jogszabályilag tilos a kezeletlen fa és papírhulladék kivételével bármi mást égetni, ám az a baj, hogy ez többnyire nem érdekli a szabálytalankodókat, illetve hogy nagyon nehéz bebizonyítani, mit égetett a szomszéd a kazánban. Erre sok esetben még a hamu sem bizonyíték, és ahhoz igen komoly indok kell, hogy ebből egyáltalán mintát vehessenek. Környezetszennyezési szempontból tehát kicsit nehéz előremozdulni az ügyben. Azonban létezhet egy másik megoldás is!

Mérgezi a levegőt és a szomszédi viszonyt is

Fotó: pexel.com

A birtokvédelmi eljárás!

Talán ez lehet az egyetlen megoldás, megoldás, bár a szakértők szerint ez sem tökéletes!Az eljárás sokszor a fűtési szezon végéig elhúzódhat, nem kellően gyors megoldás, és ki kell mondani, ez sem garancia arra nézve hogy megszűnik majd a füstölés. De nézzük, mit is jelent pontosan. Birtokvédelmi eljárás minden olyan esetben kezdeményezhető, ha a környezetünkben élők zavarnak minket abban, hogy kiélvezzük az otthonunk nyugalmát. – A tulajdonos a dolog használata során köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel másokat, különösen szomszédait szükségtelenül zavarná, vagy amellyel jogaik gyakorlását veszélyeztetné. – Erre hivatkozva lehet felkeresni az illetékes jegyzőt, de érdemes összegyűjteni hozzá más szomszédok vallomását, esetleg csatolni egy videófelvételt, vagy bármi egyéb bizonyítékot, hogy az eljárás gyorsabban és zökkenőmentesebben történhessen. Az is segítséget jelenthet, ha komoly füstszennyezés esetén kihívja a szomszédság a rendőrséget, mert a tettenérés önmagában is bizonyíték.

A békés megoldás

Mint minden vitás ügyben, természetesen itt is igaz, hogy a legjobb megoldás a békés rendezés, hiszen nem éri meg egy jó szomszédi viszonyt hosszú évekre, vagy akár örökre tönkretenni egy peres ügy miatt. Érdemes lehet személyesen felkeresni a szomszédot, és szólni neki, hogy a füstje zavaró, hiszen egyáltalán nem biztos, hogy ennek ő tudatában van, és néha már ennyi is elég, hogy változtasson káros szokásain. Fel lehet ajánlani esetleg a személyes segítséget is - akár a száraz fa beszerzésében, akár a kémény átnézetésében, hiszen az is lehet régi házak esetében, hogy a nem megfelelő építés miatt ül le a füst az utcában. A segítőkész megközelítés az első. Naivak lennénk? Lehet, de egy próbát legalább megér! Hiszen jogi útra csak azután érdemes térni, ha az ember többször egymás után süket fülekre és füstölgő kéményekre talált.

Egy rövid videóban pedig mind az, amiről írtunk: