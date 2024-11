"Kell ott fenn egy ország

Mely talán ránk is vár

Kell ott fenn egy ország

Amit senki nem talál

Kell ott fenn egy ország

Mely bárkit átölel

Kell ott fenn egy ország

Amit sosem rontunk el" – énekli Zorán a témában talán az egyik legszebb dalt, melynek magyar szövegét Sztevanovity Dusán írta Chris Rea Tell Me There’s A Heaven című dala alapján.

"Halott virágok illatát nyögik a fák

És megrázkódik a taj valami véget ért

Valami faj ahogy fölém nő az éj

Álmodni nem hagy a vagy

Ha becsukom fáradt szemem

Tekinteted az arcomba vág

Szemed tüzénél megvakulok

De lassan újra feljön a nap

Nélküled semmi vagyok" – énekel Ákos a hiányról és veszteségről a Valami véget ért című dalában.

"Lelkünkből szól ez a dal.

Örökre velünk maradsz,

Őrizzük mosolyodat." Edda Művek: Lelkünkből (részlet)