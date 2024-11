Szennyvíz-gerincvezeték javítás 1 órája

Keddtől jelentős forgalomkorlátozásokat vezetnek be a Mártírok útja - Seregélyesi út csomópontban

Ahogy arról hírt adtunk, sajnos komoly műszaki beavatkozásra van szükség a Mártírok útja – Seregélyesi út csomópontban, a szennyvízcsatorna-gerincvezetéken. Emiatt jelentős forgalomkorlátozásokat vezetnek be november 26-án, keddtől! Várhatóan december 6-ig tartanak majd a javítási munkálatok, addig a buszok is terelőútvonalon járnak, és a közlekedőktől is azt kérik, hogy aki teheti, kerülje el ezt a területet- írta közleményében az Önkormányzati Kommunikációs Központ.

A szennyvíz-gerincvezeték hibaelhárítási munkálatai miatt 2024. november 26-án, kedden 10.00 órától jelentős forgalomkorlátozások és forgalmirend-változások lépnek életbe a Mártírok útja – Seregélyesi út kereszteződésében és a csomópont környezetében. Megszűnik Mártírok útja irányába az Adonyi útról, valamint a Seregélyesi útról a balra kanyarodással történő beközlekedés lehetősége. A Mártírok útjáról a kihajtás a jelenleg és érvényben lévő, ideiglenes forgalmi rend szerint lesz biztosítva, azaz az engedélyezett haladási irány egyenesen az Adonyi út irányába és jobbra kisívben kanyarodva a Seregélyesi útra. A Mártírok útjáról kihajtó járművek számára a balra történő kanyarodás tiltásra kerül. A Budai út irányából érkezők számára a Mártírok útjára történő behajtás továbbra is biztosított marad.



2024. november 26-án, kedden reggel 08.00 órától az útszakaszon közlekedő helyközi és helyi autóbuszjáratok is terelőútvonalon közlekednek a hibaelhárítási munkálatok miatt, és a helyi járatok a terelt útvonalon létesített összes megállóhelyen megállnak.



Helyi járatok:



A 13G, 37 járatok a Seregélyesi út irányából

… – Seregélyesi út – Hunyadi utca – Madách Imre utca – Mártírok utca –… terelőútvonalon közlekednek.



Kimaradó megállóhelyek:

- Seregélyesi út / Mártírok útja “A” (37 à vasútállomás)

- Raktár utca “A” (13G, 37 à vasútállomás)

- Madách Imre utca “A” (37 à vasútállomás)



Terelőútvonalon érintett megállóhelyek:

- Szabadkai utca “A”

- Kórház, Rendelőintézet “A”



Ideiglenes megálló:

- A Madách Imre utca – Mártírok utca kereszteződés előtt



A 16 járatok Börgönd irányából



… – Seregélyesi út – Hunyadi utca – Madách Imre utca – Hunyadi utca –Seregélyesi út –… terelőútvonalon közlekednek.



Kimaradó megállóhelyek:

- Seregélyesi út / Mártírok útja “A” (à Opole tér)

- Raktár utca “A” (à Opole tér)

- Madách Imre utca “A” (à Opole tér)



Terelőútvonalon érintett megállóhelyek:

- Szabadkai utca “A”

- Kórház, Rendelőintézet “B”



A 20 járatok a Babér utca irányából



… – Adonyi utca – Seregélyesi út – Hunyadi utca – Madách Imre utca – Mártírok utca –… terelőútvonalon közlekednek.



Kimaradó megállóhelyek:

- Seregélyesi út / Mártírok útja “A” (à Hübner András u.)

- Raktár utca “A” (à Hübner András u.)

- Madách Imre utca “A” (à Hübner András u.)



Terelőútvonalon érintett megállóhelyek:

- Szabadkai utca

- Kórház, Rendelőintézet “A” (à Hübner András u.)



Ideiglenes megálló:

- A Madách Imre utca-Mártírok utca kereszteződés előtt (à Hübner András u.)



Országos és regionális járatok:



A Seregélyes irányából közlekedő járatok a – Seregélyesi út – Hunyadi utca – Madách Imre utca – Mártírok utca – terelőútvonalon közlekednek.

Kimaradó megállóhely és a terelőútvonalon érintett megállóhely nincs.

Kérik a közlekedőket, hogy a csomópontot fokozott figyelemmel közelítsék meg és a kihelyezett közúti jelzőtáblák utasításait vegyék figyelembe. A csomópont Mártírok útjai kihajtóágának forgalmi kapacitása a sávlezárások miatt jelentősen lecsökken, ezért a Mártírok útjáról érkezőknek jelentős torlódásokra kell számítaniuk. Javasolják a gépjárművezetőknek, hogy úti céljaik megközelítése során lehetőség szerint más útvonalat vegyenek igénybe és használják Waze útvonaltervező alkalmazást.



