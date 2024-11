Az egyesület példaértékű közösségszervező és értékteremtő munkát folytat és több mint 1000 kárpátaljai nagycsalád, köztük több mint 3000 gyermek tartozik hozzájuk. Ezen családok közül az utazási iroda most a leghátrányosabb 200 családot támogatja.

Fotó: Shutterstock illusztráció

-16 órás áramszünetek, sötétbe boruló lakások, fűtési nehézségek, borzalmas anyagi körülmények, elesett vagy besorozott családfők és az utánuk maradt, minimális pénzből, szinte a semmiből megélni próbáló családok harcolnak a puszta túlélésért. A fényt az egyre sötétebbé váló világban még mindig a gyermekek jelentik, akiknek szeméből nem veszett el és nem is veszhet ki a csillogás. A legrosszabb helyzetben most is a nagycsaládosok vannak, ahol a szülők, vagy az egyedül maradt anyák foggal-körömmel harcolnak a puszta létért, az alapvető létszükségletek megteremtéséért. Kárpátalján a magyar öntudat mindig is kiemelkedően erős volt – áll közleményükben.

Kárpátalja nagycsaládjainak segítenek

Az utazási iroda bízik abban, hogy az általuk felajánlott összeg megsokszorozódik, és sokan állnak missziójuk mellé idén is.

Mint írják a felajánlott összegek egyenesen a címzettek kezébe kerülnek majd. Személyesen fogják átadni azokkal a nemeslelkű támogatótársakkal együtt, akik szeretnének részt venni a KMNE által szervezett, december 14-ei nagycsaládos karácsonyi ünnepségen, a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola átriumában.

Aki szeretné támogatni az egyesületet és általuk a leginkább rászorultakat az utalással teheti meg. A számlaadatokat azon érdeklődőknek adjuk ki, akik írnak nekünk a [email protected]-ra.