Már a várakozás puszta gondolatától is feszült lesz az is, aki egyébként nem is hajlamos rá. A várakozásra való várakozás, valami különleges módon, csak a bevásárlóközpontokban bolyongók lelkében okoz feszültséget. Annyira várjuk a rövid világos napokat váltó hosszú sötét órák idején a fény érkezését, hogy hihetetlenül gyorsan el jött a pillanat, a várakozás, vagyis az advent kezdete. Egyre több helyen magasodnak a frissen vágott fenyők, épülnek a Betlehemek, miközben összekeveredik a citromos tea, a fűszeres forralt bor, és a gesztenye gőze a vásárokban. Múlt hét végén esett a hó, az autót nem vezetők legnagyobb örömére, de karácsonyra már mindenki szeretne hótakarót rendelni. Talán van is rá esély, mert Katalin nap volt, és jelentem loccs volt, úgyhogy karácsonykor talán kopp lesz.