Nem csak Fehérvár büszkélkedhet termetes és gyönyörű karácsonyfával idén is, hanem most már Polgárdi is. A fenyő hagyományos helyén, a városi piac közepén kapott helyet és hamarosan fénylő égősoroktól és szebbnél szebb ünnepi díszektől fog tündökölni. A terebélyes karácsonyfa idén Juhász István ajánlásának köszönhető, amit aztán a városgondnokság és a Szárhegyvill Kft. szakemberei szállítottak a helyszínre, majd ott fel is állították – írja a Polgárdi Hírek.

A karácsonyfa elfoglalta méltó helyét.

Forrás: Polgárdi Hírek

„A fa megérkezése a legfőbb jele annak, hogy hamarosan elkezdődik az advent időszaka, amikor a közös gyertyagyújtások és ünnepi események során a fa köré gyűlve együtt hangolódhatunk majd a karácsonyra!”

Az első adventi program egyébként e hét vasárnap lesz, a református templomban, ahol 17 órai kezdéssel ünnepi műsort ad a helyi általános iskola.