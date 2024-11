Színes vásári hangulat uralkodik az agárdi JóPont Alapítvány boltjában mindig, ahol Szépréti Krisztina, az alapítvány kuratóriumának elnöke csipketerítők, ünnepi díszletek, válogatott ruhák, mesekönyvek, ékszerek és játékok között mesélt indíttatásról, motivációról és arról, hová jutottak mostanáig.

Szépréti Krisztina, a Jópont Alapítvány vezetője az agárdi adományboltban, ahol vásárlók segítenek a közösség támogatásában. A bolt bevétele helyi és környezetvédelmi kezdeményezéseket finanszíroz

Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

– Agárdi vagyok, itt élünk az első gyermekünk születése óta, de egyébként is a környékről származom. A büntetés-végrehajtásban dolgoztam korábban, a gyerekek után pedig újra aktuálissá vált a munkakeresésem. Először tehát az alapítvány az én saját munkahelyteremtésemről is szólt. Ám azt láttam, hogy a környéken mindannyiunknak rengeteg olyan dolog van a háztartásában, amit már nem tudunk használni, hasznosítani. Sokan ezeknek az eladásával, értékesítésével viszont már nem tudnak foglalkozni. Innen jött az ötlet, hogy akkor legyen egy hely ezeknek a csereberélésére. Ez volt a mi helyi társadalmi kísérletünk tulajdonképpen.

Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

Krisztina 2021-ben hozta létre az alapítványt, és nyitotta meg Agárdon az első JóPont Adományboltot, ahol a behozott holmikat tárgyadományként fogadják.

– Az alapítványunk ezeknek a bevételéből minden negyedévben más-más célt támogat. Nem csak karitatív dolgokat, de környezetvédelmi és minden olyan környékbeli ügyet is segítünk, melyet a környezetünkben lévő közösségek hívnak életre – mutat rá Krisztina. – Az első ügyünk is egy gyermekotthon támogatása volt, akkor karácsonyi ajándékokat vittünk az ott élő gyerekeknek. Majd fecskefészkeket telepítettünk megyeszerte több helyen. Tavaly volt egy komposztálással kapcsolatos projektünk, melynek keretében a lakosságnak osztottunk ki komposztálókat. Ehhez előadást is kapcsoltunk. Volt, hogy vetőmagcsomagokat osztottunk ki gyerekeknek, máskor pedig a velencei mentőállomást támogattuk. Az egyik legutóbbi ügy, amit támogattunk, macskaivartalanítással kapcsolatos. Ebben két helyi állatmentő szervezetet támogattunk 200-200 ezer forinttal.

Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

A JóPont tehát igyekszik szemléletet formálni és tájékoztatni is

– Mindig hírét visszük annak, amit képviselünk, s elmondjuk, miért tartjuk fontosnak az adott ügyet, hogy egy kicsit fókuszba helyezzük azt, amit méltánytalanul háttérbe szorultnak érzünk. A 2024-es év utolsó negyedévben a HetiBetevő Egyesülettel dolgozunk együtt. Arra gyűjtünk, hogy az egyesület székesfehérvári karácsonyi ételosztását kifizessük. Ez 150 adag meleg ételt és tisztasági csomagot jelent majd. A fő ügyeink mellett pedig mindig benne vagyunk kisebb dolgokban is: tavasszal például a helyi óvodáknak vittünk aszfaltkrétát.