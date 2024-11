Most, hogy ismét egy magyar hajósról tudósítok a távolból, eszembe jutnak azok a napok, amikor csak akkor tudtunk a világ végén járó Fa Nándorról és Gál Józsefről információhoz jutni, ha kiautóztunk a fehérvári Rádiótelepre, vagy a Bányatónál lévő másik rádióállomáshoz. Aztán vagy sikerült beszélni velük, vagy nem. Mi történik most? Ha bárhol ránézek a telefonomra, pontosan látom, hogy Weöres Szabolcs éppen hol jár, látom az összes csúcstechnológiás vitorlás sebességét, a pillanatnyi széljárást, a hullámzás irányát és nagyságát, az áramlatokat, a felhőzetet, a levegő és a víz hőmérsékletét, mindent. Holnap talán még azt is, hogy a hajós éppen mire gondol, miközben nézi a napfelkeltét. Felfoghatatlan. Mint ahogyan az is, végül hová vezet mindez.