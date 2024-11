A régi nagy havakra gondolt. Az általános iskolás hószünetre, aminek híre akkor is elérte reggelre az összes családot, ha nem volt bekötve hozzájuk telefon. Mire kisgyerekként leért az utcára, valakik már alagutakat ástak az embermagasságig (gyerekmagasságig?) érő tiszta hóba. Majd eszébe jutott a téli szünet előtti gimnáziumi évek egyike, amikor a vaskos fehér dunnatakarókat lámpafényben csillogó, centis jégcsapok csipkézték a fákon. Aztán már a munkás hétköznapok következtek, amikor a préri közepére vitte a sors, ahol a fehérségből csak néhány piros csipkebogyó mosolygott ki a szikrázó napsütésben. Az utolsó ilyen élmény 11 éve volt, amikor még áprilisban is kövér pelyhekben hullott a hó. Ha úgy vesszük, évtizedenként egy ilyen emlék igazi ajándék. De akkor most már itt az ideje a következőnek…