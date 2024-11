Pályázatokról, útfelújításokról, bevételekről és kiadásokról szólt a sörédi közmeghallgatás első fele, ahogy valamennyi településen. Végig vették a civil szervezetek támogatását és a járdák helyzetét, figyelve arra is, hogy kik azok, akik nem akarnak gyalogjárót a saját házuk elé. A belterületi utak aszfaltburkolata mindenhol megfelelő, így arra nem kell pályázniuk, külterületi utakra viszont nem tudnak, mert ezek esetében 10 százalékos önrész kell, ami jelenleg nem áll rendelkezésükre. Elhangzott, hogy az önkormányzat legfontosabb feladata a település működésének fenntartása, és azt is tudni lehet, hogy Söréd valamennyi háza lakott, egy eladó ingatlan sincs a községben.

Régóta gyülekeznek a sötét felhők a játszótér egén, és az egyetlen reménysugár a gyűjtés lehet

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

A zajhatások miatt zárt be játszótér

Ezt követően rátértek arra a témára, ami miatt oly sokan megjelentek a közmeghallgatáson, vagyis elindult a beszélgetés a lezárt játszótérről, illetve a település ezzel kapcsolatos lehetőségeiről.

Mint kiderült, hét éve húzódik az az ügy, melynek egy helyi háztulajdonos, a játszótér szomszédja volt az elindítója. Az is elhangzott, hogy a játszótér már korábban ott volt, hiszen az átadása 2010-ben történt, arról nem is beszélve, hogy jóval korábban is volt már ott egy helyi grund. Ezt a szomszédok is tudták, az egyik mégis feljelentette a települést a zavaró zajhatások miatt. Ugyanezen okokból kártérítést is követelt, mondván, hogy az ingatlannak 50 százalékos értékcsökkenést okoz a zaj. Ezen a pénzen kívül azt is szerette volna a felperes, ha szigorú nyitvatartási rend lenne a játszótéren, ami azt jelentette volna, hogy csupán reggel hattól délután kettőig lehetett volna játszani a területen, és csak napi két órát sportolni a focipályán.

Ugyan ki zárna be egy játszóteret

A művelődési házban folytatott fórumon kiderült, hogy ez elfogadhatatlan volt a helyiek számára, akik egy ideig meg voltak róla győződve, hogy a per csak egy formalitás, hiszen ki zárna be egy játszóteret?

Aztán megtörtént amire senki sem számított, elvesztette a pert a falu, és bár másodfokon enyhítettek a községre rótt költségeken, az alapfelállás nem változott. Amíg nem fizeti ki Söréd a bíróság által meghatározott értékcsökkenést, illetve amíg nem épít 2.4 méteres zajfogó falat a játszótér köré, addig zárva kell maradnia a kapunak, nem mehetnek oda a családok. Mivel az első fok ítéletét csak részben módosította a másodfokon lefolytatott eljárás, a kúria nem tett semmit, helybenhagyta az ítéletet, derült ki a közmeghallgatáson.