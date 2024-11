Janota Zoltán hadnagy, a 2024-es területi Prima Díj egyik jelöltje, élsportolóként és katonaoktatóként is kiemelkedő teljesítményt nyújt. Különleges kitartása és sokrétű szakmai tapasztalata az alapja annak, hogy évek óta sikeresen képviseli a honvédelmi nevelést és a tartós sportsikereket.

„Rendkívüli kitartás jellemez, élsportolóként megtanultam - egyedül és csapatban - küzdeni néha elérhetetlennek tűnő célokért is” - vallja, ami jól tükrözi elkötelezettségét és elszántságát a mindennapokban.

Janota Zoltán hadnagy, a 2024-es területi Prima Díj egyik jelöltje

Fotó: VOSZ Fejér

Sport és hivatás

Janota Zoltán sportolói és katonai pályafutása során számos területen szerzett elismerést és gyakorlati tapasztalatot. Egyetemi diplomáját a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karán szerezte, ahol testnevelő tanári és triatlon szakedzői képesítést szerzett. Azóta több hazai és nemzetközi tanfolyamon is részt vett, például az Ironman Coach Certification™-en és a Training Peaks University képzésein az USA-ban.

Karrierje során különféle katonai és civil feladatokat látott el, vezetői és oktatói szerepeket vállalt többek között Katarban, Svájcban és Magyarországon. Jelenleg a Magyar Honvédség 6. Területvédelmi Ezredének testnevelő tisztje, ahol az állomány fizikai és mentális felkészítését segíti, valamint sporteseményeket szervez. „Új szemléletű oktatási technikám, nemzetközileg is elismert szakmai képesítéseim és sokrétű tapasztalataim nyújtanak garanciát a hatékonyabb és élményszerűbb honvédelmi neveléshez,” mondja, hangsúlyozva az oktatás modernizálásának fontosságát.

Janota Zoltán sporteredményei lenyűgözőek. Tizenkilencszeres Ironman TOP10-es célba érő, számos triatlon- és futóverseny győztese. Különösen büszke azokra az eredményeire, amelyeket katonai versenyeken ért el: a Honvéd Duatlon Országos Bajnokság többszörös győztese, az Elite Challenge

ötnapos katonai kiválasztó program végrehajtója, és a Magyar Honvédség nemzetközi járőrversenyének első magyar csapatkapitánya.

Nem az első elismerés a Prima Díj, melynek kapcsán hallhatunk Janota Zoltánról

Szakmai munkája és eredményei elismeréseként számos díjat és kitüntetést kapott. Többek között a Honvédelmi Minisztérium Honvédelmi Nevelés Díjával tüntették ki, és a Magyar Honvédség különféle parancsnoki dicséreteket is odaítélt neki.

Lokálpatrióta, aki Székesfehérváron évek óta dolgozik edzőként és oktatóként, és aktívan részt vesz a város sportéletének formálásában. Szereti a kalandtúrázást, a filmezést és a fotózást, valamint szívesen foglalkozik történelmi és kulturális kutatásokkal. Szabadidejében továbbra is elkötelezett a

szakmai önképzés iránt, és érdeklődik a funkcionális és triatlonedzés, valamint a katonai élettani kutatások iránt.

Janota Zoltán példát mutat a kitartás, az elszántság és a céltudatosság terén, mind az élsportban, mind a katonai hivatásban. Az idei Prima Díj jelölése is ezt az elhivatottságot tükrözi, ami nemcsak a városban, hanem országszerte is elismerést érdemel.