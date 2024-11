A kulturmix általában három előadót köszönthet a színpadán, akik munkásságukról, életükről vagy egy konkrét témáról mesélnek a közönségnek. Ezúttal zenés műsort adott a Three Roses Trió, akik az argentin tangó szenvedélyes világát mutatták be. De ott volt még Igari Antal, megyénk főépítésze, a MÉE Fejér Megyei Alba Regia Szervezetének elnöke és Berta Gábor, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő főosztályvezetője is.