– Az 1848-as esztendő novemberében két kiváló tábornok is komoly kinevezést kapott: a hónap első napján Görgei lett a feldunai sereg parancsnoka, és még abban a hónapban Bem irányítása alá rendelték az erdélyi csapatokat. Miként tudtak élni a lehetőségeikkel?

– Görgei Artúr nemesi származására utalva y-an írta a nevét, azonban a márciusi forradalom hatására, az azt követő napokban i-re változtatott és ezt nagyon következetesen a haláláig betartotta. Természetesen találkozhatunk az ipszilonos változattal is egyes hadijelentésekben, mert azok, akik erről a döntéséről nem tudtak, eredeti módon írták a nevét. Görgei az aldunai haderőt vezette, november elején kapta meg a feldunai hadsereg parancsnoki posztját. Sokan már akkor tévesen arról beszéltek, hogy ő lett a hadsereg főparancsnoka, de nem, ketten is megelőzték őt ebben, azonban tény, hogy a feldunai hadsereg számított az egyik legerősebb haderőnek. Nagyon fontos volt, ki vezeti. Csak később lett főparancsnok, majd a vádak szerint – Kossuth Lajos híres levelében jelenik meg a szó – áruló. De ezt az alkalmat is szeretném megragadni arra, hogy leszögezzem: Görgei Artúr nem áruló, hanem egy zseniálisan gondolkodó hadvezér volt, aki nagyon pontosan ismerte a vele szemben álló katonai erőket, tudta, hogy bármilyen hősiesen küzdött a szabadságharcban a honvédsereg, a kétszázezres orosz haderőt már nem lehet legyőzni. Bár még az oroszok ellen is értünk el kisebb sikereket, velük szemben már nem maradt esélyünk. Görgei ismerte a háttéralkut is, azt, hogy a magyar sereg totális vereségét követően miként osztották volna fel az országot, ő ezt előzte meg azzal, hogy letette a fegyvert. Az a nap így lett sarokpont az ország történelmében, hiszen Magyarország megmaradhatott, Görgeinek tehát hálával tartozunk. Nem csak zseniális hadvezér, egy zseniálisan jó ember és nagyon jó kémikus példáját adta, számtalan kutatását és felfedezését ismerjük, idős korában is remek tanulmányokat írt.

– Miként lett egy idegen földön született katonából a mi Bem apónk?