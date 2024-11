Több fontos közlekedési hír is befutott a FEOL szerkesztőségébe! Hóhelyzet az utakról. M1-es: a főváros felé vezető oldalon, két helyszínen is, a 41-es km-nél és a 19-es km-nél kamionok fordultak keresztbe. A forgalmat megállították. A 39-es km Bicske csomópontban a felhajtó ágat is elfoglalja egy keresztbe fordult kamion – számolt be az Útinform.

Hóhelyzet: Áll a sor az M1-esen.

Forrás: Olvasó (M1,M7 autópálya figyelő)

M7: Budapest felé, Fehérvár felől nem túl rózsás a helyzet. A belső sáv szinte járhatatlan, a középső nagyon havas, a külső járható – közölte egyik olvasónk!

Dunaújváros: Itt is leesett a hó, ahonnan a duol.hu is gyönyörű felvételeket közölt. Időközben az egyik helyi lakótól megtudtuk, hogy közlekedés szempontjából nem túl rózsás a helyzet.

– Figyelem! Hajnal óta takarítjuk az utakat a városban, minden gép és minden ember kint van. Vannak keresztbe csúszott kamionok és még busz is. Rácalmásról a 6-os út alig járható. Nagyvenyim felől az autópálya felett megállt a forgalom. A Pentele híd is le van zárva, keresztbe fordult kamionok miatt! Délelőttre normális lesz már a helyzet, kérek mindenkit, hogy nagyon-nagyon óvatosan és lassan közlekedjen! Akár gyalog akár járművel! – írta ki közösségi oldalára Mezei Zsolt alpolgármester.

Székesfehérvár: – Éjjel megjött az első hó, ami sokaknak öröm, a közlekedésben viszont jelenthet kihívást, kérem, hogy fokozott óvatossággal legyen ma a város útjain! A Városgondnokság hajnal 3 óta dolgozik, ahogy mindig, úgy most is a főbb utakkal és a buszmegállókkal kezdték a sort. Nagy köszönet a munkájukért! – írta korán reggel Cser-Palkovics András polgármester.

FRISSÍTÉS!

Kaptunk néhány fotót olvasónktól! Mint megtudtuk, elkezdett esni eső, elkezdett olvadni a hó és a városban is kezd helyreállni a közlekedés.

Nagyvenyim és Dunaújváros között út.

Fotó: Olvasó

Parkcenter, M6-os körforgalom

Forrás: Olvasó

Az M1-es autópálya

- Budapest felé vezető oldalán, Tata térségében baleset történt, a 60-as km-nél 6 km-es torlódás alakult ki.

A Hegyeshalom felé vezető oldalon

- Biatorbágynál állt keresztbe egy kamion, a 19-es km-nél a kocsisor visszatorlódik az M0-s autóútra is, egészen az M7-es csomópontjáig.

Tatától Budapestig mindkét irányban lassul a forgalom – írta az Útinform.