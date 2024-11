A Móri Borvidéki Bormustra még messze van, hiszen csak év elején kezdődik, ám a csókakői szőlősgazdák, borkészítők már most megtartották a házi mustrájukat. Kizárólag borral érkező, borkészítő ember ült egy nagy asztalhoz, és sorra górcső alá vették a termelők által hozott borokat.

Forrás: Palocsai Jenő / FMH

Vegyes fehér boroktól indult a kóstolás és volt a sorban számos Ezerjó, Generosa, Chardonnay, Rizling szilváni, Sauvignon és Irsai Olivér, illetve Cserszegi fűszeres is. A sort természetesen a rozék és a sillerek zárták. Különlegességnek talán a két Bianca és egy direkttermő mondható. A két Bianca közül az egyik szárazabb a másik édesebb volt, míg az őket megelőző Lesseps Ferdinánd nevű szőlőfajtából készült bor mindenki érzékeit igénybe vette egyedülálló, intenzív illatával és hasonló zamatával. Kiderült nem véletlenül nevezik Ananász szőlőnek az Izabella és a Fehér saszla keresztezését.

Az zártkörű eseményt a borrendi nagytanács egyik tagjának épületében, a régi Vadász Vendéglőben tartották.

– Ez a helyi bormustra most érte el igazán a célját. Azok az emberek, akik helyben szőlőt termesztenek, akik bort készítenek, most tudtak igazán kibontakozni. Nincs felettük az a nagy bortermelő lobbi, ami ezeket az embereket másodrendű szőlőművelőnek tartja. Ezek a gazdák elhozták a saját kezűleg előállított termékeiket, egymásnak bemutatták, ami nagyon hasznos, arról nem is beszélve, hogy egy jó hangulatú összejövetel lett belőle. Ennek mindenképpen kell, hogy legyen folytatása. Ehhez minden adott is, ugyanis a Szent Donát Borrend éppúgy támogatja ezt, mint Lévai Ildikó polgármester a falu részéről – fogalmazott a házigazda, Visegrádi József borrendi kancellár.

Visegrádi József vezette le a bormustrát. A borlovag felajánlotta saját rezidenciáját a közösség számára

Forrás: Palocsai Jenő / FMH

Az új polgármester is csatlakozott a borkészítőkhöz, sőt mintát is hozott és bírált is.

– Kedves elődömtől, Fűrész György polgármestertől kaptam azt a tájékoztatást, hogy nem lehet Csókakőnek olyan polgármestere, aki nem iszik, illetve aki nem iszik bort. Én nem szoktam, de most ittam, igaz mértékkel és értékkel. Nagyon finom borokat kóstolhattam, és remélem, hogy mindenki, aki részt vett ezen a bormustrán hasonlóan kellemes élményekkel távozik mint én – fogalmazott Lévai Ildikó polgármester.