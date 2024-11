Bálint Istvánné polgármester örömmel beszélt a FEOL-nak erről a rendkívüli eseményről és bízik benne, hogy a hangszerek kipróbálása elég motivációt ad a gyerekeknek, hogy megszeressék ezt a világot és ki tudja, lehet valaki közülük a zenei pályát választja. A Hangszert a kézbe rendezvény örök emlék marad.

Hangszert a kézbe: Bálint Istvánné polgármester a dobhoz ült.

Fotó: Ivanics Imre

– A programsorozat 86. állomásán Both Miklós zenésszel, a Hagyományok Háza főigazgatójával köszöntöttük a bicskei gyerekeket. Beszédet mondott még Takács József, a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója, valamint Bajnai Zsolt, a program egyik megálmodója és szervezője is. Reményeink szerint többek is olyan élményekkel távozhattak, hogy már most fontolgatják a zenélés és az éneklés útján való elindulást, ahogy tette azt Gudics Máté is, aki napjainkban városunkat képviseli a Megasztár országos tehetségkutató versenyben. Nagy öröm volt látni, mennyire fogékonyak a nebulók a különböző hangszerekre, melyek közül a dobot, magam is kipróbáltam!

Jó hangulatú rendezvény volt három napon keresztül.

Fotó: Ivanics Imre

Mint azt a szervezőktől megtudtuk, hogy a 2017-ben indult Hangszert a kézbe sorozat tapasztalatai azt mutatják, hogy azokon a településeken, ahol megfordult az interaktív kiállítás, ott növekszik a zeneiskolák és zenetanárok iránti igény, sőt sokszor megváltozik a gyerekek énekléshez való viszonya is. Bízunk benne, hogy a bicskei és a környékbeli iskolákból érkezett gyerekekre, pedagógusokra is nagy hatással volt a keddtől csütörtökig tartó interaktív esemény. A három nap alatt mintegy 1200 diák vett részt a rendezvényen és több mint 140 hangszer színesítette a palettát.