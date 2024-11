A túra célja elsősorban az, hogy az őszi, valamint a téli időszakban is a természetbe csalogassák az embereket. Ehhez a természetben könnyed, két kilométeres sétáláshoz edukatív tartalmat is társítanak, mégpedig úgy, hogy közben a természetvédelmi területen fellelhető gyógynövényeket, gyökereket, terméseket ismertetnek meg és mutatnak be a résztvevőknek – árulta el a feol.hu kérdésére Pál Krisztina, környezeti nevelő, aki egyben a szombati Bögretúra vezetője is volt.

Gyógynövények, gyökerek és termések – ezeket ismertették a túrázóknak.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Gyógynövények, termések és azok felhasználása

Mint elmondta a Bögretúra során megmutatják azokat a gyógynövényeket és terméseket, amelyek fellehetők a Sóstó területén. Mesélnek felhasználásukról, gyűjtési módjukról és felhasználásukról.

A mostani alkalommal néhány bögre tea kíséretében a túrán előtérbe került a csipkebogyó, galagonya, kökény és a fekete nadálytő. A szakember ezek mellett felhívta még a túrázók figyelmét a szintén fellelhető, ugyanekkor mérgező kecskerágóra és a fagyalra.

Végezetül azt is elmondta, hogy természetvédelmi terület lévén a Sóstón tilos a gyűjtés, így a fent említett növényeket csak ismertette, bemutatta.