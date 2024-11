A vendégeket Köbli Kitti intézményvezető tájékoztatta az otthon életéről, amely 2015 óta nyújt biztonságos és támogató környezetet nehéz sorsú gyermekek számára. Elmondta: az intézmény öt lakóegységből áll, ezekben 48 gyermek él. A legkisebbeket 6 éves korukig látják el, van egy úgynevezett baba-mama csoportjuk, ahol az édesanyák a gyermekeikkel együtt lehetnek, három további csoportban pedig 6-tól 18 éves korú gyermekek és fiatalok töltik mindennapjaikat, akik közül sokan nehéz családi háttérből érkeztek. Köbli Kitti hozzátette, az otthon célja, hogy a testi, érzelmi és értelmi fejlődést elősegítse, és olyan alapokat nyújtson, amellyel önálló, sikeres életet lehet építeni.

A játékosok a stábbal együtt látogatták meg az otthont

Fotó: Girgász Péter – MKOSZ

„A gyermekek édesszülőktől, nevelőszülőktől, más gyermekotthonból, akár kórházból kerülnek hozzánk, sokszor már nem az első gondozási helyükként. A családban ért sérelmek, rossz körülmények, esetleg bántalmazás miatt rengeteg a feldolgozandó trauma az életükben, nagy kihívást jelent integrálásuk az iskola és a munka világába”, mondta Bihary Gáborné Stefi, az otthon egyik nevelője.

Legjobb kosárlabdázóink nagyszerűen érezték magukat a gyerekek között

Fotó: Girgász Péter – MKOSZ

A gyermekek többsége egész évben az intézményben él, mivel csak keveseknek van lehetőségük hazalátogatni. A nevelők és gyermekfelügyelők folyamatos, váltott műszakban gondoskodnak a fiatalokról. Munkájukat szoros együttműködésben végzik a gyámhivatallal, gyermekvédelmi gyámokkal, iskolákkal, orvosokkal és más szakemberekkel.

A látogatás során a kosárlabda-válogatott tagjai – miközben a sport világáról, a kitartás és a csapatmunka fontosságáról beszéltek –, a gyerekekkel közvetlen kapcsolatot teremtettek. Számukra fontos, hogy ne csak a pályán mutassanak példát, hanem az ilyen és hasonló elköteleződésekkel is. A legkisebbek kíváncsian hallgatták, miként válhat valakiből profi kosárlabdázó, és még az is elhangzott: „Ha én is kosaras leszek, majd ilyen magas leszek?”