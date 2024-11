Ebben az évben 76 versenyző, 19 zeneművészeti iskolából jelentkezett a Gregor József Énekversenyre hazánk különböző részeiről, valamint Székelyföldről. Őket köszöntötte elsőként a verseny első napján, november 22-én Király István főigazgató. Köszöntőjében arról beszélt: az öröm mellett megtisztelő, hogy ismét ők rendezhetik meg ezt a színvonalas eseményt és újra Székesfehérváron köszönthetik az ország magánénekeseit.

Az idei első versenyzője a Gregor József Énekversenynek.

Fotó: Déri Brenda / FMH

Szintén jelen volt a megnyitón és köszöntötte a versenyzőket, valamint felkészítőtanáraikat Török Szabolcs, a Székesfehérvári Tankerületi Központ igazgatója, aki a következőképp fogalmazott:

– Háromévente az ország különböző pontjairól idegyűlnek a tehetségek, hogy megmutassák saját maguknak, iskolájuknak, Székesfehérvár városnak és az egész országnak a tehetségüket. Ehhez, valamint a jövőbeni célokhoz kívánok sok sikert –.

Gregor József nevét viselni rang

Végül pedig Lehrner Zsolt alpolgármester is szólt néhány szót a verseny kezdetén. Mint mondta, a megmérettetés célja a kezdetek óta változatlan: felkarolni a fiatalabb generációt és kiemelkedési lehetőséget biztosítani a legjobbaknak.

– Az élet minden területén vannak olyan emberek, akik munkásságukkal, művészetükkel és emberségükkel olyan maradandót alkottak, hogy nem csak saját korukban, de azt követően is meghatározóak. Örökségüket továbbvisszük, nevüket viselni – mint most például e verseny esetében is – rangot jelent és igazi tartást ad. Gregor József is ilyen nagyformátumú művész és ember volt. Sokan mondhatják mentoruknak, példaképüknek, sokan kötődnek hozzá. Mi, székesfehérváriak is így vagyunk ezzel – hallhattuk az alpolgármestertől.

A Gregor József Énkeverseny zsűritagjai.

Fotó: Déri Brenda / FMH

A beszédek után egyből érkeztek is a versenyzők, hogy énekhangjukkal elkápráztassák a zsűrit, melynek tagjai: Váradi Zita operaénekes, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem adjuktusa, Schöck Atala Liszt Ferenc-díjas operaénekes, valamint Bátori Éva operaénekes, a Debreceni Egyetem tanszékvezetője.