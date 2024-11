Pethes Bálint, önkormányzati képviselő, a Mezőfalván működő ÖTE aktív tagja mesélte el a gólya kalandos történetét! Megtudtuk, hogy már régebb óta követi több szakember is a gólya sorsát, de befogni még nem sikerült, mivel a sérülései ellenére viszonylag jól repül.

Gólyametés Mezőfalván!

Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Az ÖTE néhány napja kapott információt arról hogy Előszálláson látták az állatot, ahol egy gazdaságban a disznók óljába is betévedt szerencsétlen és ott próbált menedéket találni. A befogását követően, az egyesület ideiglenes szállító eszközt készített az állatnak és felvették a kapcsolatot a Sóstó Vadvédelmi Központtal, illetve a Nemzeti Park illetékeseivel, de hamar kiderült, a helyzet nem is annyira egyszerű mint ahogy gondolták!

A madárinfluenza teszt eredményét várják!

Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

– Rendszeresen fogunk be állatokat, mondhatni viszonylag nagy gyakorlatunk van már, de most a madárinfluenza miatt elrendelt veszélyhelyzet, igen csak bonyolulttá tette a gólyamentést! A Sóstón nem hagyhattuk, – viszont egy vérvizsgálaton alapuló tesztet készítettek, aminek éppen az eredményére várunk – mivel a tisztifőorvos rendelete alapján „forgalmi korlátozás” alatt van az állat. Így jelenleg ideiglenesen nálunk pihen, elkülönítve, és izgatottan várjuk a madárinfluenza teszt eredményét! – mondta el Pethes Bálint, aki hozzátette még, hogy több szakértővel is egyeztettek, akik az eddigi gólyákat érintő tapasztalatok alapján valószínűsítik, hogy nem lesz beteg a madár, de biztosat csak az eredmény fog mutatni majd, ha elkészült!