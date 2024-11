– Képviselő-testületi tag és alpolgármester is volt Gárdonyban, így nem most lát bele először a város közéletébe. Mi volt az első teendői egyike polgármesterként?

Gárdony polgármestere, Eötvös Pál, a város komfortját és turizmusát fejlesztő projekteket indít, köztük energiatakarékos közvilágítást, kutyás programokat és kedvezményes termálfürdő-belépőket.

Fotó: S. Töttő Rita / FMH

– A kommunikáció mindenképpen ide sorolható. Az volt a cél, hogy napi szinten mutassuk be, mit miért tesz a városvezetés. Ebben azonban nem csak a pozitív témák, fejlődési lehetőségek, de a kritikus pontok is beletartoznak. Azt szeretném, hogy az emberek lássák, mi áll egy-egy, akár kellemetlen döntés hátterében is. A kommunikációnk egyébként interaktív, ami azt jelenti, hogy igyekszünk minden megjegyzésre válaszolni és megkeresni a megoldást. Ez pénz, idő és energia kérdése, de ezt vállaltuk. Továbbá igyekszünk apróságokkal tovább növelni a lakosság komfortérzetét: ilyenek a belátható kereszteződések, a látható KRESZ táblák, a hulladékedények kihelyezése. Ez utóbbiból kettőt már kitettünk a Katlan játszóterénél, kettőt a most elkészült pumpapályánál. A közvilágítás korszerűsítésének témája már a korábbi testület előtt is felvetődött, ezt most újra elővesszük. Szeretnénk fokozatosan kiépíteni az olcsóbb üzemeltetésű, energiatakarékos közvilágítást a városban. Továbbá felvettük a kapcsolatot a Magyar Közúttal, amely a Gárdonyt átszelő 7-es utat kezeli, és sikerült elérni, hogy frissítsék két gyalogátkelőhely felfestését. Több buszmegálló felújítása is tervben van, mert egyes helyeken azt tapasztaltuk, hogy se oldaluk, se hátsó faluk nincs. A buszvárókhoz továbbá padokat és hulladékgyűjtő edényeket is kihelyezünk. A tervek szerint még idén megkezdődik a kivitelezés.

– Gárdonynak továbbá szándékában áll csatlakozni a velencei szakrendelőhöz, erről szóltak a hírek. Hogyan képzelik ezt el?

– A szakrendelőt működtető tagönkormányzatok, különösen Velence, mint legnagyobb tulajdonos, elviekben támogatta az elképzelést. Ám ez összetett kérdés, ugyanis ahhoz, hogy erre lehetőség nyíljon, bővíteni kell a szakrendelőt, hiszen már most is telítetten működik. Erre van is egy elképzelésünk, egy olyan ingatlan bevonásával, melynek egyik fele a velencei önkormányzaté, másik fele pedig a Velencei-tavi Többcélú Kistérségi Társulásé. A Társulás új testülete nemrég állt fel egyébként, melynek elnöke lettem. Azt látom, hogy a Velencei-tó térségének vezetői most „egy szelet fújnak”, politikai hovatartozástól és szemléletmódtól függetlenül, ezért azt remélem, a közös munka jó irányban haladhat. De ha már egészségügy, fontos megemlíteni a háziorvosi körzeteket is, amelyek ellátásával ez a város is küzd. Szükség lesz egy újabb háziorvosi és egy plusz gyermekorvosi körzet kialakítására, valamint távolabbi terveink között szerepel egy egészégház kialakítása.