Megegyeztek a munkaadók és a szakszervezetek a 2025-ös minimálbér és garantált bérminimum emeléséről. Eszerint 2025. január elsejével a minimálbér 9 százalékkal, bruttó 266 500 forintról 290 800 forintra, míg a garantált bérminimum 7 százalékkal, bruttó 326 000 forintról 348 800 ezer forintra emelkedhet.

A megállapodás szerint 2025-re 9 százalékkal nő a garantált bérminimum

Fotó: Illusztráció: Pexels

Garantált bérminimum 2025-ben

„A minimálbér 9, a garantált bérminimum pedig 7 százalékkal emelkedik. A minimálbér ezt követő két évben pedig 13 és 14 százalékkal nő. Mindez a munkaadók számára motiváló, hiszen ezt a pénzt meg is kell termelni. Perlusz László szerint a megállapodásban a munkavállalóknak és a kormánynak is szerepe van, utóbbi részéről a Demján Sándor Program és a Széchenyi Kártya Program nyújtotta finanszírozás is segít” – számolt be a Világgazdaság.

„Rendkívül ambiciózusnak értékelte a hároméves bérmegállapodást a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára. Perlusz László a karmelita kolostorban tartott eseményen azt mondta, a tavalyi szörnyű infláció után idén nagyon szerény növekedés várható, és két ilyen nehéz év után tudtak abban megállapodni, hogy jövőre 7 százalékkal növelik a garantált bérminimumot és 9 százalékkal a minimálbért. Ez utóbbinál 2026-ban 13, 2027-ben pedig 14 százalékos emelést vállaltak”

– írta meg a Magyar Nemzet.

Perlusz László felhívta a figyelmet arra is, hogy a kormánynak is sok feladata van: a béremeléshez való anyagi hozzájárulás mellett, szükség van olyan programok elindítására is, mint például a hazai kis- és középvállalkozásoknak szánt Demján Sándor-program, a finanszírozást tekintve pedig fontos a Széchenyi-kártya-program folytatása. Mindezek mellett pedig a nagy vállalatokat sem szabad elfelejteni, olyan innovatív és befogadó gazdasági környezetet kell kialakítani, amelyben ezek a szép számok megvalósíthatóak – fogalmazott Perlusz László.

Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy a bérmegállapodás végrehajtásához a termelékenységnek is javulnia kell, ami ha sikerül, akkor hazánk a középmezőny élére kerülhet a bérszínvonalban, hiszen, az 40 százalékkal nő 2027-re, míg reálértékben is 29 százalékkal nőhet.

Orbán Viktor szerint a 2025-ös év fantasztikus év lehet, ahol 3 százalék fölötti mértékben nőhet a gazdaság és amit egy állami beruházási boom is hajthat, hiszen jövőre mintegy 8100 milliárd forint értékben 300 új beruházás indul, amiből 450 milliárd forint meg is érkezik a gazdaságba.

– olvasható a Világgazdaság cikkében.