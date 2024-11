– Amint 2000 évvel ezelőtt Isten az emberek közé érkezett, most egy közösség által újra megelevenedik a jeles esemény, ami örökre megjelölte az embert. Nyolcszáz évvel ezelőtt Assisi Szent Ferenc is látni kívánta ezt az eseményt, ezért szervezte meg az első betlehemet. Most Füle lakosai is látni, és láttatni akarják az emberiség igazi örömét, hogy az Isten Emberré lett! – mondta el lapunknak Barta Tibor katolikus plébános.

Az új betlehem helyi alkotás, a fülei festő szakkör tagjai készítették

Fotó: Barta Tibor

A katolikus templomkertben december 1-jén, vasárnap 16.30 órakor megáldják az új betlehemet, mely helyi alkotás, a fülei festő szakkör tagjai készítették az alkalomra. „Kinyílik” a betlehem, meggyújtják az adventi gyertyát, a templom külső falain ünnepi fényfestés varázsol, koncertezik a Sudri zenekar.

A Maróti György alapító-zeneszerző vezette népzenei formáció Betlehem tündöklik című műsorán karácsonyi művek szerepelnek, például: A kis Jézus megszületett, örvendjünk!; Betlehem városba; Sebő Ferenc – Maróti György – Nagy László: Adjon az Isten; Menj el sietséggel (John Lennon témájára); Sebő Ferenc – Maróti György – József Attila: Betlehemi királyok.

A további adventi programok sorában december 7-én, szombat délután megnyitja kapuit a Mikulás-ház a Barátfüle Egyesület házában. December 14-én 15 órától karácsonyi vásári forgatag vár mindenkit a művelődési ház udvarán (helyi termékek vására, birkapörkölt, forralt bor, tea). A vásár ideje alatt Kárpáti Levente orgonaművész játszik zongorán. 16.30-kor az óvodások adnak műsort, majd a Sudri Tánccsoport szerepel. Az érdeklődőket kézműves-foglalkozásokra, mézeskalács-díszítésre invitálják.

A negyedik adventi hétvégén, december 21-én, szombaton 16.30 órakor a Mária kis szamara című bábjátékot lehet megtekinteni a katolikus templomnál. Nagy Viki 17.30 órától koncertezik, adventi műsorának címe: Legyen az ünnep mindenkié! A program azután fényfestéssel és szeretetvendégséggel folytatódik.

Amint megtudtuk: december elsejétől karácsonyig minden este 17 és 19 óra között felfénylenek a fülei adventi ablakok (élő adventi kalendárium), valamint az új betlehemnél mindennap várja a kis Jézus az ajándékokat, cserében ő is ajándékkal készül a gyerekeknek